La salida de Kevin Costner de Yellowstone sorprendió a sus seguidores cuando el actor confirmó en junio de 2024 que no regresaría para culminar la quinta temporada del popular drama de Paramount. Una serie de desencuentros con la producción y la falta de guiones listos para el rodaje fueron determinantes en su decisión de abandonar el proyecto. Costner, quien había invertido tiempo y recursos financieros en su ambicioso proyecto cinematográfico Horizon: An American Saga, reveló su malestar por la falta de apoyo recibida en el set, a pesar de haberse esforzado por priorizar la serie. En retrospectiva, el actor de 70 años no solo critica los elementos narrativos de Yellowstone, sino que también lamenta un cierre abrupto para su personaje.

El resurgimiento del Viejo Oeste

La afinidad de Costner por el Oeste americano no es un secreto. A lo largo de su carrera, ha explorado este periodo histórico a través de producciones como Danza con lobos. Sin embargo, su reciente salida de Yellowstone no ha frenado su pasión por relatar las complejidades de la vida en el Oeste. En mayo estrenó The West con Kevin Costner, una serie documental para el canal History que profundiza en las contradicciones de dicho periodo. A través de ocho episodios, Costner busca ofrecer una mirada honesta y sin adornos románticos sobre la expansión americana.

Tensiones en el set y una narrativa cuestionada

El conflicto entre Costner y Yellowstone fue notorio desde 2023, cuando los rumores de su salida comenzaron a circular. En una conversación con Entertainment Tonight, Costner criticó a la serie por lo que describe como un guion poco creíble, comparándolo con una telenovela del Oeste. Expresó su descontento con la evolución de los personajes, argumentando que las acciones de la familia Dutton superarían los límites de la ley en la vida real. Sus críticas resaltan cómo el drama ha glorificado transgresiones legales y morales sin que sus personajes enfrenten consecuencias.

Impacto en los fanáticos y la industria

La eliminación abrupta de John Dutton generó debate entre los fanáticos, quienes quedaron decepcionados con el salto narrativo sin un cierre satisfactorio. La magnitud del impacto de Costner en la serie subraya las expectativas puestas en su interpretación. Yellowstone ha sido un fenómeno cultural, manteniendo el interés público por sus intrigas familiares. No obstante, el costo de perder a Costner podría haber empañado parte del atractivo que transformó al drama en un éxito televisivo. Las declaraciones finales del actor sugieren que contemplaría regresar solo si se respeta la integridad artística en un eventual desenlace.