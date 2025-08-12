Al comerciante no le alcanza, al productor tampoco y vecinos que nunca fueron a la Municipalidad a buscar empleo lo empezaron a hacer. Así, Ricardo Dalessandro pinta la situación de Salto, partido que gobierna y viene de padecer una dura inundación. Una catástrofe que no tuvo ayuda de Javier Milei. Desde el corazón de la segunda sección, el intendente alineado en el Movimiento Derecho al Futuro habla de las posibilidades de un triunfo para el peronismo ante un nuevo escenario de tercios que asoma en la región hacia el 7 de septiembre.

“Es un gobierno desastroso, sobre todo por lo que sufren los jubilados, es algo que hoy vemos todos los días en el hospital porque PAMI también es un desastre”, señala Dalessandro a Buenos Aires/12. Veterinario de profesión, en sus pagos y en la política se lo conoce como Cura, básicamente porque sus dos hermanas que fueron monjas.

Si bien él no siguió la carrera eclesiástica, apela a un sentimiento de solidaridad propio del catolicismo y sostiene que “la gente se tendría que poner una mano en el corazón y darse cuenta de por qué no tiene que votar a La Libertad Avanza”.

Desde su mirada, a nivel local el peronismo representado por Fuerza Patria llevará adelante una buena elección que espera se replique a nivel seccional. Allí, en la Segunda, al norte de la provincia, a la cabeza de la nómina de diputados está el intendente de Exaltación de la Cruz, Diego Nanni. Pero la competencia no sólo será frente a al team libertario, porque también hará su debut Hechos, el espacio que comandan los hermanos Santiago y Manuel Passaglia.

Para Dalessandro, la histórica familia que gobierna la ciudad con más habitantes de la sección hace décadas, hará un buen papel, lo que trae aparejado una dispersión del voto que no comulga con el oficialismo provincial y crean un renovado escenario de tercios. Estos números tienen su correlato con la reciente encuesta publicada por la consultora Proyección, donde Nanni alcanza los 32,6 puntos y Natalia Blanco (La Libertad Avanza) 31,4. Por su parte, la nómina que encabeza Manuel Passaglia se ubica por arriba del 17 por ciento.

Tal cuadro de situación se asemeja al del 2023, cuando Unión por la Patria logró imponerse en la Segunda. Hace dos años, el peronismo superó los 37 puntos, Juntos por el Cambio llegó a 32 y La Libertad Avanza a los 28. Si se compara con el 2021 cuando la polarización se dio entre el peronismo y la alianza PRO-UCR, el extinto Frente de Todos pasó el 34 por ciento, mientras que la entonces oposición quedó por encima de los 52 puntos, aglutinando el electorado anti peronista.

El intendente salteño confirma Hechos está invirtiendo en publicidad en la sección y logró consolidar un armado junto al intendente PRO de Pergamino, Javier Martínez, que huyó de un acuerdo con los libertarios. También sumó al ex mandamás de Zárate, Osvaldo Cáffaro. Por su parte, señala que la lista libertaria deja mucho que desear “porque confían sólo en el arrastre de Milei, cosa difícil”.

El abandono nacional

A mediados de mayo, Salto padeció una crecida histórica del río que da nombre a la ciudad. Subió más de diez metros y generó anegamientos, y una gran cantidad de pérdidas materiales. En total hubo más de 6 mil evacuados . Dalessandro destaca el rol de Andrés Larroque, ministro de Desarrollo de la Comunidad que estuvo presente cotidianamente. Pero nada llegó desde el gobierno nacional.

Al igual que sucedió con Bahía Blanca, Coronel Rosales, o las múltiples experiencias trágicas de los últimos años, Milei no acercó soluciones inmediatas. Tampoco aparecieron después. Principalmente, en lo que respecta a la obra pública, teniendo en cuenta el deterioro y destrucción de calles, puentes y rutas que deja como saldo una situación de estas características.

Todo lo contrario. Dalessandro detalla que, tras la asunción del gobierno libertario, Salto vio paralizada la renovación de la calle Buenos Aires, principal arteria de la ciudad. Mismo freno llegó para la Ruta Nacional 7 y el acondicionamiento de 60 lotes con servicios para construir viviendas.

La versión antagónica, expone el intendente, está en Kicillof, durante su gestión de completó la RP32 que había dejado inconclusa la administración de María Eugenia Vidal, y ahora también se está haciendo la RP31 a Rojas, detalla. Además, suma que ya depositaron el adelanto desde Provincia para realizar obras de desagües pluviales por más de 3.200 millones de pesos.

También remarca la reciente visita del ministro de Gobierno, Carlos Bianco, para inaugurar la ampliación del centro universitario en el marco del programa Puentes. Cuenta que ya hay 350 estudiantes cursando carreras, entre las cuales está medicina, en convenio con la UBA, la Unnoba y la UTN.

No alcanza

Dalessandro gobierna Salto desde 2015. Tuvo otro período de diez años entre 1993 y 2003. Con el arribo de Néstor Kirchner a la presidencia, llegó al Ejecutivo nacional. A lo largo de los años, las condiciones del municipio permitieron el arribo de empresas como Bagley, cuya planta brinda empleo a cerca de 1.400 personas.

El intendente menciona al frigorífico bovino La Anónima, al de aves Soychú, a la empresa Acoplados Salto, a Molinos Félix y otra marca emblemática como Sabrositos. Este ecosistema industrial, sostiene, abastece laboralmente no sólo a Salto, también a distritos vecinos como Carmen de Areco, Rojas, Pergamino y Arrecifes. Asegura que los sueldos no son malos, pero, a pesar de los montos, la plata no alcanza.

“La inflación bajó, pero los salarios no van en sintonía con los aumentos y eso conspira contra el consumo, algo que se ve porque hoy no hay cola en los supermercados de Salto a pesar de que todo está lleno de ofertas”, relata Dalessandro.

Sobre el sector agropecuario, resalta que “tuvo un respiro con las migajas del Gobierno nacional”, pero que, al igual que como contó a este medio Ariel Succurro de Salliqueló, no les alcanza y no tienen rentabilidad.

"Hoy no hay rentabilidad en el campo"

Desde su mirada, este combo de situaciones va a generar un “quiebre” de la sociedad para con el gobierno de Milei. Y no descarta que “podemos llegar a tener un colapso económico peor que en el 2001”.

A nivel local, desarrolla una campaña explicando el contexto y las consecuencias de las medidas de LLA. Para ello, conformó una lista "100 por ciento Dalessandro". A la cabeza está Ana María Patriarca, profesora de educación física y una extensa trayectoria dentro del sistema educativo. Hoy es coordinadora de universidades a nivel local, un área específica para gestar los convenios que alimenten el Centro Universitario.

Está secundada por Guillermo Cilia, ex dirigente de La Cámpora que trabajó en el bloque de la Legislatura alrededor de diez años. Se alejó del espacio, se asentó en Salto y hoy es el director de Econorba ocupándose del tratamiento de residuos especiales en toda la región.

En tercer lugar está Cecilia Plastina, bibliotecaria y, al igual que Patriarca, con amplio recorrido en el sistema educativo. Es conocida por motorizar proyectos de investigación y puesta en valor de personajes históricos de la ciudad.