La Guardia Revolucionaria iraní aseguró que este lunes que Irán no dejará sin respuesta ningún ataque contra su integridad territorial, después del ataque con misiles que efectuó contra la base aérea estadounidense de Al Udeid, situada a las afueras de la capital de Qatar, Doha.



"La República Islámica de Irán no dejará sin respuesta bajo ninguna circunstancia ningún ataque a su integridad territorial, soberanía y seguridad nacional", dijo el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán en un comunicado.



Irán atacó este lunes Al Udeid -la mayor base estadounidense en todo Oriente Medio, ubicada a las afueras de Doha y que alberga a unos 10.000 soldados- como represalia por los bombardeos estadounidenses del fin de semana contra tres instalaciones nucleares del país.



La Guardia Revolucionaria asegura que las bases militares estadounidenses en Oriente Medio "no son una fortaleza, sino una gran debilidad", y recordó además que la base atacada en Qatar es "el cuartel general de la Fuerza Aérea y el mayor activo estratégico del ejército estadounidense" en la región.



Según denuncian, la agresión estadounidense del fin de semana dejó claro que "la maldad de los sionistas (Israel) era una extensión del plan estadounidense" y advierten que cualquier nuevo ataque contra su territorio "conducirá a la aceleración del colapso de militar estadounidense en la región".



Tras el bombardeo estadounidense contra Irán, el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, señaló que se reservan “todas las opciones” para defenderse y que el ataque “tendrá consecuencias duraderas”.



Los bombardeos de EE.UU. se unen a los que Israel realiza desde el viernes 13 de junio en Irán, a los que el gobierno iraní ha respondido con el lanzamiento de varias oleadas de misiles hacia Israel.

Fuente: Agencia EFE