El actor Pedro Pascal está en el centro de la discusión tras unirse al Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) como Reed Richards, también conocido como Mister Fantástico, en la próxima película The Fantastic Four: First Steps. Anunciado el 14 de febrero de 2024 por Marvel Studios, su elección generó reacciones encontradas entre los seguidores de la franquicia. Las críticas se centran en que Pascal no era la primera opción del estudio para el personaje, con objeciones que van desde su edad hasta la presencia de su característica barba, que muchos consideran poco fiel al canon tradicional.

Reacciones divididas y críticas

Desde el principio, la decisión de incluir a Pedro Pascal en este proyecto despertó críticas entre los seguidores del MCU. Algunos aficionados consideran que el actor no se ajusta físicamente al perfil de Reed Richards, conocido por su apariencia pulida y sin barba en los cómics. A pesar del escepticismo, Pascal es plenamente consciente de la situación. En una entrevista reciente, el actor compartió algunos comentarios negativos recibidos sobre su edad y apariencia. "Soy más consciente del descontento con mi casting que con cualquier otra cosa que haya hecho", admitió Pascal, mostrándose dispuesto a hablar sobre las percepciones del público.

El apoyo clave de Robert Downey Jr.

En medio de esta situación, Pascal encontró un aliado importante en Robert Downey Jr., quien interpreta al icónico Iron Man en el MCU. Downey Jr., acostumbrado a enfrentar críticas en sus inicios con Marvel, ofreció su respaldo a Pascal, subrayando que el éxito de un papel no siempre depende de las expectativas iniciales. "Su trayectoria es inspiradora y creo firmemente que el tiempo demostrará que fue la elección correcta", afirmó Downey Jr., destacando el talento y dedicación de Pascal para apropiarse del papel de Reed Richards.

Camino al estreno y expectativas futuras

Mientras el equipo de The Fantastic Four: First Steps se prepara para el estreno de la película en julio de 2025, el debate continúa en redes sociales. Las discusiones sobre la elección actoral demuestran el interés y las altas expectativas depositadas en esta cinta, que marcará el inicio de la fase 6 del MCU. Los críticos ahora se centran en el futuro y en cómo la participación de Pascal podría influir en las siguientes entregas de la franquicia. Los analistas del sector señalan que Pascal tiene el potencial de reinterpretar al personaje y ofrecer una versión de Reed Richards que sorprenda al público en los cines.