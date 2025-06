Tras anunciar que convocaría a una mesa de diálogo entre los sectores de Unión por la Patria para abordar la realización de listas conjuntas, el gobernador Axel Kicillof retomó su agenda por el interior de la Provincia, en tanto su mesa chica se prepara para la negociación electoral.

Primero, el gobernador pasó por Monte, distrito radical donde inauguró un Centro de Atención Primaria de la Salud, entregó escrituras gratuitas e incorporó patrulleros y agentes de policía. Más tarde, pasó por Las Heras, donde participó del acto de inauguración del Teatro Español y firmó convenios con el intendente local.

La visita al interior no fue sin rosca. Es que, a través del intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, quien funciona como nexo entre el gobernador y el sector que responde a Cristina Fernández de Kirchner, comenzaron las conversaciones para avanzar en la formalización de la mesa. En La Plata esperan que se pueda concretar en lo que queda de la semana, dado que los tiempos apremian.

Según dijeron desde Calle 6 a este medio, para el armado de las listas “no hay veto a nadie”, pero la pretensión del gobernador y los miembros del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) es que quien encabece las nóminas tengan “representatividad y arraigo” en la sección.

En tanto, este medio pudo conocer que el viernes se pondrá en marcha una reunión entre los representantes del PJ, el Frente Renovador y fuerzas aliadas como el Nuevo Encuentro de Martin Sabbatella, el PSOL de Carlos Heller y Patria Grande de Juan Grabois, entre otros para empezar a dejar constituido el sistema de selección de candidatos, acuerdos e incorporación de uniones, para así dejar garantizada la estructura jurídica para las elecciones de septiembre y octubre.

Tras la polémica que generó en La Plata la novedad de un presunto avance de acuerdo entre el PJ y el FR, este miércoles el mandatario compartió uno de los eventos con altos mandos del massismo como el presidente de la Cámara de Diputados, Alexis Guerrera; el intendente de Las Heras, Javier Osuna y el ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci.

En la inauguración del teatro, una obra esperada hace años por la comunidad, también hubo otros dirigentes del FR como la diputada nacional Mónica Litza, el titular de Aubasa, José Arteaga, los intendentes de Chascomús, Javier Gastón y de Roque Pérez, Maxi Sciaini, entre otros.

En una gestualidad de tregua, el anfitrión Osuna dijo sobre el teatro que “se trata de tener un lugar para no perder la sensibilidad” en momentos en los que “la política se transformó en escenario de disputas”.

“Cuando te veo, Axel, veo el dirigente sensible, el que ve un poco más allá. Lo del Centro de Desarrollo Infantil no es algo más, hablamos del lugar donde las familias más vulnerables van a buscar el cariño que muchas veces no pueden recibir. Con Gabriel Katopodis en Nación hicimos el 92% de la obra y a solo 15 días de esta nueva gestión, se nos comunicó que pese a ese avance no se iba a continuar”, dijo.

Antes, había señalado sobre el gobernador que se trata de “una persona que se comprometió con el proyecto, que estuvo cuando todo era un lío”.

Más adelante, Kicillof focalizó en lo que será la línea de la campaña: todo contra Milei. “Lo escuchaba al presidente decir que si algo no da plata no es útil y eso está en las antípodas de la historia de nuestra provincia y del interior de la provincia”, para luego marcar que el flamante sitio cultural “no tiene nada que envidiarle al cine mas cheto de la Ciudad de Buenos Aires”.

“La cultura, si no tiene un espacio donde expresarse, tal vez se pierde o se frustra. Nos pasa con los pibes que quieren estudiar y por vivir en un pueblo distante no lo pueden hacer y quizás nos perdemos un médico. Ni la cultura, ni la educación ni la ciencia son accesorios”, sumó. “Hay cosas en juego que son centrales para nosotros; esto tiene que ver con la soberanía”, cerró.

Antes, la titular del Instituto Cultural, Florencia Saintout, también había marcado que “la cultura claramente necesita del Estado y lo vemos en esta obra”. Acto seguido, recordó que “lo decía hace poco Cristina, el Estado nacional no está, están los gobernadores y los intendentes”, para luego marcar que “sin un gobernador como Axel y un intendente como Javier, esto no hubiese sido realidad; cuando creemos que la cultura es inversión, tenemos futuro”.

En Monte, Kicillof compartió agenda con el ministro de Salud, Nicolás Kreplak y sus pares de Hábitat, Silvina Batakis y de Seguridad, Javier Alonso, además del intendente local, José Castro.

“Cuando nos hablan de destruir el Estado desde adentro, nos hablan de arrasar con este centro de salud y con cada uno de los hospitales públicos que les abren sus puertas a nuestro pueblo”, dijo y luego postuló que no se puede dejar la salud “en manos de un sector privado que solo busca obtener mayor rentabilidad: desde la Provincia tenemos la obligación y la responsabilidad de estar presentes para que se cumplan los derechos tanto en las grandes ciudades como en todos los pueblos del interior”.

A partir de una inversión de $1.424 millones, las instalaciones del CAPS Nº187 inaugurado en la Provincia, cuentan con cuatro consultorios de atención general, uno odontológico, uno ginecológico, vacunatorio, enfermería, dispensario de medicamentos y SUM. El nuevo centro beneficia a más de 24 mil vecinos y vecinas, y permite descomprimir la demanda del Hospital Zonal Zenón Videla Dorna.