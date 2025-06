La esperada secuela de El Diablo Viste a la Moda ya es una realidad. Según confirmaron Variety, People y The Hollywood Reporter, la producción de The Devil Wears Prada 2 comienza oficialmente en julio de 2025, con el elenco original completo confirmado y nuevas incorporaciones que prometen renovar el universo de la moda en la gran pantalla.



Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci regresarán a sus icónicos papeles, mientras que el actor británico Kenneth Branagh se suma al elenco como el esposo de Miranda Priestly, un personaje mencionado, pero nunca visto en la primera película.

El regreso del elenco original y una nueva incorporación

Según reportó The Hollywood Reporter, Meryl Streep vuelve como la implacable Miranda Priestly, jefa de la revista de moda Runway, la más influyente del mundo. Anne Hathaway retoma su papel como Andy Sachs, quien vuelve al universo editorial tras años fuera del radar.

Emily Blunt, que interpretaba a la ambiciosa Emily Charlton, ahora será una ejecutiva de alto rango en una empresa de lujo, mientras que Stanley Tucci regresa como el carismático Nigel, mano derecha de Miranda.





La gran novedad es la incorporación de Kenneth Branagh, quien interpretará por primera vez al marido de Miranda, ampliando el trasfondo personal del personaje. Según People, su rol tendrá un peso emocional y estratégico en el nuevo argumento.

Una historia más adulta y acorde a la industria actual

La trama se centra en los cambios drásticos del mundo editorial. Miranda Priestly enfrenta el colapso del modelo tradicional de revistas impresas y deberá recurrir al emporio de lujo dirigido por Emily para salvar su publicación y mantener su legado.

El guion está a cargo nuevamente de Aline Brosh McKenna, mientras que la dirección seguirá bajo la mirada de David Frankel, tal como en la primera entrega. El estudio responsable es 20th Century Studios, que planea un gran estreno internacional.

La historia toma algunos elementos del libro Revenge Wears Prada: The Devil Returns, pero no será una adaptación fiel. El enfoque estará en conflictos generacionales, nuevas jerarquías y los dilemas del poder en una industria en crisis.

Rodaje en Nueva York, Milán y fecha de estreno

En entre sentido, se detalló que el rodaje comenzó en Nueva York y Milán, ciudades clave en el universo de la moda. Se utilizarán locaciones icónicas, sets lujosos y una estética elegante que buscará respetar el estilo visual del film original.

Un breve teaser ya fue mostrado a ejecutivos del estudio: en él se ve el emblemático zapato rojo con taco de tridente, mientras una voz en off repite la célebre frase “Everyone wants to be us”. Aún no se ha liberado públicamente.

La película tiene como fecha de estreno mundial el 1.º de mayo de 2026, y se espera que sea uno de los eventos cinematográficos del año. Su llegada a plataformas de streaming será posterior, aunque todavía no se definió en qué servicio estará disponible.

