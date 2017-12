“El procesamiento contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, su canciller Héctor Timerman y otras 10 personas por ‘traición a la patria’ y ‘encubrimiento’ no se funda en argumentos serios que permitan sustentar los cargos”, señaló el organismo de derechos humanos Human Rights Watch.

La organización, que fue crítica hacia la administración de la ex presidenta cristina Kirchner, difundió un comunicado en el que analizó la decisión judicial con la que el juez Claudio Bonadio acusó a los imputados de conspirar con Irán para obstaculizar la investigación penal del atentado a la AMIA.

“Los familiares de las víctimas del atentado terrorista en la AMIA merecen que los responsables de este nefasto crimen sean enjuiciados y castigados”, expresó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Sin embargo, en lugar de facilitar justicia para las víctimas, este procesamiento descabellado socava aún más la credibilidad del poder judicial argentino en relación con las investigaciones del atentado a la AMIA”.

Según el organismo de derechos humanos, los argumentos expuestos en el procesamiento no justifican la prisión preventiva de los imputados. “Según el derecho internacional de los derechos humanos, la prisión preventiva sólo debería imponerse como último recurso, cuando otros medios resulten insuficientes para garantizar que una persona comparezca en un juicio, o para proteger la seguridad pública o la integridad de una investigación en curso”. “Dada la ausencia de motivos suficientes e individualizados para encarcelar a los imputados mientras se lleva adelante el proceso, la justicia debería revertir de inmediato esta decisión”, manifestó Human Rights Watch.

El organismo de derechos humanos también reparó en el estado de salud del ex canciller y en el pedido que le hizo su defensa al juez para que revocara el arresto domiciliario que le impuso. Y analizó en detalle la cuestión de fondo de la investigación: “Los argumentos del procesamiento parecen sumamente endebles. El juez proporcionó escasas pruebas que respalden el señalamiento de que el acuerdo podría haber provocado el levantamiento de las alertas rojas de Interpol. Ronald Noble, secretario general de Interpol entre 2000 y 2014, manifestó repetidas veces que eso no era posible. Bonadio todavía no ha llamado a Noble a declarar. Incluso si el acuerdo con Irán brindó escasas posibilidades de justicia para las víctimas del atentado contra la AMIA, procesar por ‘traición a la patria’ a funcionarios responsables de la negociación de un acuerdo diplomático internacional parece una medida disparatada e irracional”.

Human Rights Watch recordó que objetó el acuerdo cuando fue firmado debido a su redacción ambigua y que enfatizó que cualquier funcionario que haya participado en hechos de corrupción debe ser debidamente procesado y sancionado. “Pero el procesamiento inverosímil no contribuye en nada a promover la justicia en Argentina”, señaló Vivanco.