El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes que su par ruso, Vladimir Putin, "dice muchas tonterías" sobre Ucrania, y advirtió que la opción de imponer sanciones contra Rusia sigue sobre la mesa. 24 horas antes Trump dijo que su gobierno enviará más armas a Ucrania para que pueda "defenderse" de Rusia, luego de que el Pentágono paralizara temporalmente algunos envíos debido a una revisión rutinaria. El gobierno ucraniano celebró el anuncio del republicano, mientras que el Kremlin restó importancia a sus declaraciones.

"No trata bien a las personas"

"Putin nos dice muchas tonterías, si quieren saber la verdad. Siempre es muy amable, pero eso no significa nada", declaró Trump ante la prensa durante una reunión con su gabinete en la Casa Blanca. El mandatario estadounidense insistió en que la guerra en Ucrania "nunca debió haber empezado" y reiteró su descontento con Putin por negarse a frenar los bombardeos. Además señaló que está evaluando una propuesta del Senado para imponer "sanciones muy severas" contra Rusia.

No es la primera vez que Trump afirma estar frustrado con el dirigente del Kremlin por la guerra que empezó hace casi tres años y medio después de que Rusia invadiera Ucrania. La semana pasada el Pentágono anunció la suspensión de armamento a Kiev para evitar carencias en el arsenal estadounidense. Tras el anuncio las autoridades ucranianas convocaron al encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos, John Ginkel, para advertir que cualquier posible retraso o cancelación en el envío de armas sólo servirá para "alentar al agresor".

"Putin no trata bien a las personas. Mata a demasiada gente. Así que enviaremos algunas armas defensivas, he aprobado eso", explicó Trump este martes. Concretamente el mandatario prometió enviar de inmediato 10 interceptores sistemas antimisiles Patriot a Ucrania, según el sitio web de noticias Axios. También instó al jefe del Pentágono, Pete Hegseth, a presionar a las empresas para aumentar la producción de armas. "Tenemos que aumentarla, Pete (Hegseth), y dejar que lo hagan a un ritmo mucho más alto", dijo el presidente.

El lunes Trump anunció la reanudación del suministro de armas a Ucrania para que el país pueda "defenderse" de Rusia, poniendo fin a una pausa en los envíos que el Pentágono había atribuido la semana pasada a una revisión rutinaria. La decisión se produjo después de que el presidente manifestara su frustración por la falta de avances hacia la paz en una reciente conversación telefónica con Putin. Durante esa llamada, realizada el jueves pasado, el líder ruso comunicó a Trump que no tiene intención de ceder en sus objetivos militares y reiteró que no renunciará a sus demandas.

Luego de cenar en la Casa Blanca con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, Trump reiteró su frustración con Putin por su negativa a aceptar una tregua y detener los bombardeos sobre territorio ucraniano. "No estoy para nada contento con el presidente Putin", dijo el líder estadounidense, quien ya se había expresado en términos similares la semana pasada. "Yo detengo guerras y odio ver morir a la gente", agregó el presidente republicano, nominado por Netanyahu al Premio Nobel de la Paz.

Urgencia ucraniana y cautela rusa

Ucrania espera que se consume cuanto antes el desbloqueo de armas anunciado por Trump. "Cada día de retrasos, los costos se incrementan para todos nosotros", dijo en un mensaje en X la ministra de Economía, Yulia Sviridenko, quien es la dirigente ucraniana que más contacto ha tenido con la administración estadounidense. Sviridenko también pidió en su mensaje que los aliados de Ucrania en la OTAN ayuden a Kiev a construir con ellos sistemas integrados de defensa aérea y de producción de armamento.

Después de que la administración de Trump anunciara por primera vez que está dispuesta a enviar armamento defensivo a Ucrania, Rusia atacó territorio enemigo con un total de 54 drones y 4 misiles, de los que 34 fueron neutralizados. Las defensas ucranianas no pudieron interceptar los misiles ni evitar que los drones no neutralizados impactaran de forma directa en cinco localizaciones distintas no especificadas, provocando la muerte de nueve personas.

Ucrania vio caer en los últimos meses el porcentaje de interceptaciones de sus defensas aéreas, debido en parte de una escasez de misiles y sistemas de defensa antiaérea motivada, entre otros factores, por la decisión de Trump de no enviar nuevos paquetes de armamento a Kiev. El presidente Volodimir Zelenski necesita sobre todo de los estadounidenses sistemas antimisiles Patriot y munición para estos sistemas que demostraron ser en esta guerra la única tecnología capaz de derribar los mejores misiles rusos.

Por su parte el Kremlin restó importancia a las declaraciones de Trump sobre el envío de más armas a Ucrania. "Hay que decir que no hubo información definitiva sobre si las entregas se habían completado o detenido. Hubo muchas declaraciones contradictorias", dijo el portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa diaria al comentar las palabras de Trump. Peskov agregó que es "evidente que los envíos continúan" y que "los europeos participan activamente en atiborrar a Ucrania con armas".

"En cuanto a qué precisamente suministros y en qué cantidades continúan llegando a Ucrania desde Estados Unidos, aún se requerirá tiempo para aclarar esto", dijo Peskov, quien aportó que por el momento hay "mucha información contradictoria". El subjefe del Consejo de Seguridad de Rusia y expresidente del país, Dmitri Medvédev, llamó a su vez a no prestar atención a la declaraciones de Trump, a las que calificó de "vaivenes políticos". Medvédev subrayó que "hay que continuar luchando por alcanzar los objetivos de la operación militar especial", como denomina la guerra de Ucrania la jerga oficial rusa.

Ankara espera una respuesta de Kiev

Rusia y Ucrania aún no acordaron una fecha para la tercera ronda de negociaciones, más de un mes después de la última, celebrada en la ciudad turca de Estambul. Las dos rondas anteriores, realizadas a mediados de mayo y principios de junio, concluyeron únicamente con acuerdos humanitarios para el intercambio de prisioneros de guerra y los cuerpos de soldados caídos en combate.

El ministro de Asuntos Exteriores turco, Hakan Fidan, aseguró este martes que el Kremlin le manifestó su disposición a participar en nuevas conversaciones directas con Ucrania, por lo que Ankara espera ahora una respuesta de Kiev. Según LA agencia de noticias Anadolu, el jefe de la diplomacia turca aludió a Estambul como posible sede de las negociaciones, tras recordar que la ciudad del Bósforo ya acogió dos rondas previas, aunque también apuntó a otras posibilidades que podrían ofrecer algunos de los países BRICS.

Fidan admitió que especialmente Rusia tenía la idea de que "deberían suceder ciertas cosas antes de las conversaciones", y opinó que los equipos negociadores deben trabajar más para obtener resultados concretos. Según el ministro turco, actualmente "continúan las conversaciones sobre cómo lograr un alto el fuego permanente o temporal, ya sea mediante una cumbre de líderes o si las delegaciones negociadoras existentes pueden hacerlo realidad", si bien las partes tienen posturas divergentes al respecto.