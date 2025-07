Lo recuerda el refrán: el pescado se pudre por la cabeza. El Poder Judicial acentúa su bancarrota contaminando aún más la herida que le viene infringiendo al sistema democrático. Si los tres supremos se allanaron al reclamo perentorio del poder económico, unido a los editorialistas de la derecha, proscribiendo ilegalmente a Cristina; resulta inevitable que otras/otros señorías adopten la misma conducta, aunque ello implique potenciar el desprestigio de ese poder del estado.

Así fue que la jueza Sandra Arroyo intervino para defender el “honor mancillado” del diputado J. Espert, condenando a las militantes a una cárcel de máxima seguridad por colgar un pasacalles y repartir bosta en la puerta de la casa del legislador. Venía de ser echado de la Universidad Católica por sus dichos “republicanos” contra Florencia Kirchner: "es una hija de puta". El tipo es un fascista por convicción y actuación teatral para los medios hegemónicos, quienes le festejan sus violencias, convencidos de que esos salvajismos “garpan” en ciertos sectores sociales. No inventan nada. Solo recrean el antiguo axioma de disciplinar a los pueblos mediante el miedo, ahora ejecutados por la asociación de editorialistas “serios”, ejércitos de trolls y un despliegue de coerción y represión.

Estos neo fascismos de las redes sociales, medran con las frustraciones de los pueblos por el fracaso de los proyectos liberales para resolver los problemas sociales, aunque habría que incluir en esas desilusiones a los proyectos populares que tampoco cumplen con las expectativas y esperanzas depositadas en ellos, generando similar frustración y rechazo electoral, eludiendo la contradicción inherente a una fuerza política popular y progresista: asumir el conflicto que implica redistribuir riquezas, acumuladas por las minorías enriquecidas, a favor de las mayorías humildes y las clases medias.

La proscripción a Cristina, se transformó en un revulsivo social y cultural, que generó una trascendente movilización popular y contribuyó a la imprescindible unión de las fuerzas políticas opositoras. La visita del presidente Lula a la exmandataria y la foto del abrazo, se constituyó en otro elemento político cargado de simbolismo, desnudando la creciente ilegitimidad del presidente. Su táctica es evidente: “yo, o el kirchnerismo y el zurdaje”. Se trata de otra vieja estrategia, polarizar extremando la situación, eliminando toda posibilidad de diferencias, matices y alianzas.

La fantasía se agota

Aconsejan los evangelios: “Por sus frutos los conoceréis. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces”. Milei es Martínez de Hoz, Menem y Macri. Como siempre es necesario un chivo expiatorio: la casta, los zurdos, los ñoquis, el kirchnerismo, el estalinista Kicillof, etc. La inyección de odio es fundamental para sostener la fantasía anarco libertaria ante una sociedad acosada por la caída de ingresos y su transferencia a favor de las corporaciones locales y extranjeras.

Sin embargo la fantasía ya no puede sostenerse: Bahía Blanca, La Plata, Zárate, Areco y Mar del Plata, demuestran de forma trágica y dolorosa las consecuencias humanas de ese discurso. ¿Acaso Milei espera que los y las vecinas de Mar del Plata se ocupen por sí mismos de la producción y distribución de gas? Milei lo dice todo el tiempo, las empresas que no se adapten a su modelo económico, “irán a la quiebra”; incluyendo ciudades y provincias. ¿Madres, padres y abuelos tendrán que juntarse para montar un hospital de niños de alta complejidad?¿Las universidades públicas cerrarán y quedarán solo las privadas para quienes puedan pagar?¿Qué será de los 4 mil hemofílicos ahora que Milei dejó a la Fundación de la Hemofilia al borde de la quiebra? ¿Las personas con discapacidad que no puedan tener su propio emprendimiento o conseguir trabajo? ¿Los jubilados, tienen que volver a trabajar para parar la olla y comprar medicamentos? Son interrogantes simples y dramáticos. Mientras, los recursos que se le arrebatan al pueblo pasan derechito a la caja neoyorkina del FMI y los acreedores externos.

Las brumas se van disipando. El modelo del carry trade para mantener el dólar planchado ya se fumó el blanqueo y luego buena parte del salvataje fondomonetarista. La mayoría ve a la desaceleración inflacionaria con la ñata contra el vidrio del supermercado. El desempleo avanza, el consumo cae, las tarifas suben, cierran pymes. El presidente de Apyme, Julián Moreno, advirtió sobre el retroceso del aparato productivo nacional y el empleo. El dirigente señaló que se perdieron 150 mil puestos de trabajo formal en lo que va del año. El modelo no cierra. Lo saben hasta los del JP Morgan que recomiendan a sus inversores “tomarse un respiro”.

La reacción del presidente ante el asalto de los fondos buitre a YPF fue patética. No olvidar que Milei desde el día uno intentó poner en la lista de empresas privatizables de la Ley Bases a nuestra petrolera. Ahora se proponen instalar la idea que la reestatización fue un error. El supuesto “error” permitió potenciar Vaca Muerta, para el desarrollo nacional y el ingreso de divisas. Lo cual fue posible a partir de la reestatización kirchnerista en el 2012 lograda por una amplia mayoría de votos en diputados, entre ellos, del autor de esta nota. En el senado, los guarismos de apoyo fueron similares.

Mientras tanto, el Parlamento está impactado por un elemento político que muchos analistas niegan: la influencia de la presencia del pueblo en las plazas y las calles, con el agregado de que algunos que les votaron y vetaron sus leyes ahora toman distancia. En tal sentido, la Cámara de Diputados por 161 votos contra 61, emplazó a las comisiones para tratar los proyectos en pos de aumentar el presupuesto universitario y al Hospital Garrahan, declarando la emergencia sanitaria en salud pediátrica. En el Senado, también se tratará el proyecto para recuperar el recorte del 8% que Milei hizo a las jubilaciones y para extender la moratoria.

Celebramos nuestra independencia. La fantasía delirante libertaria está en las antípodas de la visión sanmartiniana que se expresó en nuestra histórica declaración de ser independientes de toda dominación extranjera. Actualmente se debe expresar rechazando la subordinación al FMI, los Estados Unidos e Israel, valorando lo conquistado, con la gran idea de la libertad indisolublemente unida a la de Igualdad.

*Secretario General del Partido Solidario y presidente del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos.