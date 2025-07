Los suyos son los casos más graves y escandalosos de persecución política, pero no los únicos. La concejal de Quilmes Eva Mieri estuvo detenida durante 13 días en el Penal de Máxima Seguridad de Ezeiza, recuperó el martes su libertad tras un fallo de la Cámara Federal de San Martín, que ponderó lo que era claro desde un comienzo: que no existen riesgos ni de fuga ni de entorpecer la investigación, además de su falta de antecedentes. Mientras tanto Alexia Abaigar, otra militante de La Cámpora y funcionaria del Ministerio de las Mujeres bonaerense, llevaba 22 días presa, los primeros 10 en Ezeiza. Seguía detenida en su casa porque la jueza Sandra Arroyo Salgado le había impuesto una caución de 30 millones de pesos. La Cámara ayer redujo la cifra a 2 millones, agregando en el caso de Mieri que, de existir una caución, esta debe ser "razonable". De modo que Abaigar pudo finalmente recuperar también su libertad, tal como había fijado días atrás la Cámara Federal. Organismos de derechos humanos, organizaciones políticas y sociales definen la actuación de Arroyo Salgado -que mereció una denuncia ante el Consejo de la Magistratura- como una lisa y llana persecución política que avanza peligrosamente sobre el Estado de derecho.

El martes por la noche ambas militantes celebraron su libertad -Mieri fue recibida a la salida del penal de Ezeiza por la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, y otras militantes locales; Abaigar fue a cenar con familiares, amigos y sus abogados a un restaurante de Florida-, mientras sus abogados ya preparaban el próximo paso legal: pedir no sólo la nulidad de todo lo actuado, sino también que se investiguen las filtraciones a la prensa, mientras sigue existiendo (y la jueza extendió el sábado por diez días más) el secreto de sumario.

"Entendemos que Arroyo Salgado actuó fuera de la ley, pedimos que se investigue qué funcionarios entregaron a periodistas como (Luis) Majul y (Nicolás) Wiñazki material bajo secreto de sumario, que estaba bajo la custodia personal de la jueza. A esta causa la hemos tenido que defender a ciegas, sin ver nunca siquiera la carátula de cartulina de la carpeta, mientras tanto mi defendida se entera de qué se la acusa por la televisión", señala a Página/12 Daniel Llermanos, abogado junto a Adrián Albor de Abaigar.

"Todo es un hecho impropio, desde la imputación hasta todo lo actuado, el traslado encadenada, la prisión, la caución, todo. Hemos dicho y reiteramos que los acusadores pasarán a ser acusados", agrega. Arroyo Salgado es la misma jueza que permitió que se "pierda" la cadena de custodia del celular del único acusado por el intento de asesinato a Cristina Kirchner, aparato que terminó reseteado.

Razonable

Tanto a Mieri como a Abaigar se las ha acusado de delitos gravísimos, compatibles con acciones terroristas (atentado contra el orden público, amenazas coactivas agravadas, incitación a la persecución u odio contra una persona a causa de sus ideas políticas), a partir de su supuesta participación en un escrache, colgando un pasacalles y tirando bosta en la puerta de la casa de José Luis Espert.

En la resolución firmada este martes, los jueces de la Sala II de la Cámara, Alberto Agustín Lugones y Néstor Pablo Barral, destacaron que "al realizarse el allanamiento de su domicilio, la causante aportó voluntariamente su teléfono celular que, incluso, carecía de una clave de desbloqueo, de modo que, sin perjuicio de las medidas en curso y de aquéllas que pudieran hallarse pendientes, lo cierto es que, a contrario de lo argumentado por la a quo, no se explican cuáles serían, por caso, aquellas diligencias probatorias que podrían verse frustradas o entorpecidas en caso de que la causante recupere su libertad ambulatoria".

Dieron también por descartado que exista peligro de fuga: "Debe ponderarse el comportamiento asumido por Mieri al allanarse su domicilio en cuanto se identificó correctamente y, en concreto, no evidenció una intención elusiva", plantearon los jueces.

Resulta llamativo que los jueces destacaron que la excarcelación debía ser otorgada "bajo la caución que 'razonablemente' (el adverbio está entre comillas en el fallo) la señora jueza de grado estime corresponder de modo que garantice su sujeción al proceso y las condiciones personales de la encausada". Puede leerse en esta frase una crítica clara a la caución “exorbitante, arbitraria y desproporcionada” de 30 millones que le fijó previamente a Abaigar, estiman los defensores.

"La cámara con su fallo muestra que la caución (impuesta a Alexia Abaigar) es desaturalizadora de la excarcelación, la ajusta a un valor cercano al salario de ella. Le había puesto 96 salarios mínimos", apuntan. El fallo también deja sin efecto la obligación de presentarse ante el juzgado una vez por semana; se mantiene la prohibición de acercarse a Espert y su familia a menos de 500 metros y de salir del país.

Imagina

"La jueza Arroyo Salgado imagina a partir de un hecho menor finalidades catastróficas, las trata como narcos o terroristas, a partir de una conjetura que no tiene ni pies ni cabeza. Claramente es una conjetura que persigue una finalidad política y no tiene nada que ver con impartir justicia", evalúa Llermanos, quien no deja de marcar otro disparate de la causa: que la jueza haya extendido por diez días más un secreto de sumario que parece "selectivo": los abogados defensores aún no tienen acceso al expediente (una excepción judicial también reservada a casos excepcionales), mientras que ese mismo expediente es convenientemente filtrado a través de distintos operadores mediáticos.

Al salir del penal Mieri fue recibida por la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, y otras militantes locales. "Después de 13 días de angustia, de bronca y de incertidumbre, fuimos a buscar a Eva Mieri para abrazarla y que esté nuevamente entre nosotras, como debió ser siempre. La negra es una compañera inmensa, quienes la conocemos sabemos bien de su entrega incansable, de su fuerza arrolladora y de su empuje militante. Pero sobre todo, sabemos de su lealtad y del profundo amor con el que trabaja por la justicia social. Ese mismo amor nos impulsa a seguir militando, con más fuerza que nunca, por Cristina libre y por una patria para todos y todas. Te quiero y te admiro Negra, orgullosa de vos", escribió Mendoza en sus redes sociales, junto a las fotos del reencuentro en la puerta de Ezeiza.

En los pedidos de nulidad que sobrevendrán, los abogados volverán a exponer la "doble vara" con la que se aplican supuestos cargos gravísimos a un accionar que, de demostrarse, constituye a lo sumo un escrache (tirar caca en una vereda, colgar un pasacalles y tirar volantes), mientras se obvia que el diputado que promovió la demanda contra las militantes pide "cárcel o bala" para dirigentes políticos o se refiere públicamente a Florencia Kirchner como "la hija de una gran puta".

"Eva y Alexia ya están libres y militando, como debió ser siempre". "Más de 13 días secuestradas por Arroyo Salgado, Bullrich y Milei. Hoy en libertad", celebraron ayer en redes desde La Cámpora. "Eva y Alexia ya están libres. Cristina sigue presa", recordaron también.