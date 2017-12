El flamante presidente del PJ bonaerense, Gustavo Menéndez, sostuvo que su objetivo al frente de la principal fuerza opositora será que “vuelvan a confluir (en el partido) todos los compañeros que por distintos motivos tomaron otros caminos” y no descartó que entre ellos se incluya la senadora Cristina Kirchner. Además, dijo respetar la decisión de la ex mandataria de "fortalecer" Unidad Ciudadana. Sin embargo, aclaró que “no me imagino a Sergio Massa, Florencio Randazzo o Diego Bossio yendo a UC, pero sí lo harán en el peronismo de la Provincia”.

Menéndez, también intendente de Merlo, asumió el lunes pasado como sucesor del Fernando Espinoza y fue uno de los jefes comunales que respaldó la candidatura de CFK a senadora por la provincia. “Es la dirigente del peronismo que, per se, tiene más adhesión en la Argentina, pero eligió seguir trabajando en UC, que es una gran herramienta” en la que confluyen “independientes y desencantados del radicalismo y del socialismo”.

Para el dirigente bonaerense, en cambio, esos espacios “no van a confluir en el PJ”, aunque “sí lo van a hacer todos esos compañeros que tomaron otros caminos”. “Todo ese campo popular luego puede tener un correlato electoral”, agregó. “No son espacios antagónicos sino complementarios. Ahí está la inteligencia de cara al futuro.”

No obstante, Menéndez subrayó que “en la nueva construcción política” del PJ “no hay límites, y se refirió a la necesidad de “construir escenarios donde antes no los había”. “Tenemos que tener el equilibrio emocional y la inteligencia política de poder volver a construir”, definió.

En lo que respecta a los lineamientos generales de su gestión al frente del peronismo bonaerense, el intendente de Merlo sostuvo que “el faro” será darle a esa fuerza política “una impronta similar a la Renovación Peronista de Antonio Cafiero”, que en 1987 reunió a dirigentes de diversos sectores del peronismo distanciados desde la derrota de 1983.

Para lograr esto, agregó, “tenemos que producir una renovación” que interprete la necesidad de “una actualización doctrinaria” y sepa que hay una “nueva lógica de la comunicación” de las ideas. Por eso “vamos a iniciar una rueda de consulta con gobernadores y secciones electorales” que estén dispuestos a sumarse. “Si el campo popular logra confluir nuevamente, construiremos una nueva mayoría”, aseguró.