Tras la votación en el Senado por los jubilados, los discapacitados y las provincias, Milei adelantó el veto, siendo ovacionado en la Bolsa de Comercio. Cuando avisó “vamos a tener un poco de más de volatilidad”, nadie pensó en la semana entrante, y por la propia impericia del equipo económico.

El gobierno venia canchereando que iba a desarmar la bomba de las LeFi. En la Fase 2 del programa monetario, los pases del Central migraron a LeFi del Tesoro, en el Central. Con la Fase 3, las LeFi debían seguir su migración a las Lecaps del Tesoro, y ramas de la producción. Pero cuando abrieron la jaula, más de la mitad de la bandada, 10 billones de pesos de los bancos, se posaron amenazantes en el palomar a cielo abierto del BCRA.

Según la teoría de los fondos prestables que sigue el gobierno, los bancos se darían vuelta y prestarían de golpe todo ese dinero, “volviendo a ser bancos”. Pero falló la teoría y la práctica.

El escuadrón antibombas cortó el cable equivocado: derrumbaron las tasas e hicieron volar el dólar. Lo que parecía un punto Anker, se desfondó. Pincharon la piñata de pesos. Caputo se enojó con los bancos “se suponía que los bancos las iban a canjear por LECAPS. Pero los bancos, temerosos de perder la liquidez diaria, no fueron con todo y prefirieron hacer numerales”. Parece no entender cómo funcionan los bancos. Deben responsabilidad ante sus depositantes, y cumplir con la regulación prudencial que les impone la autoridad monetaria, en un marco recesivo y con suba de la mora.

Si te parece que hay que prestar, prestá vos, campeón! Milei tuvo que tragarse unas cucharadas keynesianas de preferencia por la liquidez, concepto negado por la escuela austriaca.

Los Bici voladores de Caputo rompieron la bicicleta, los piñones de la tasa y el dólar quedaron destartalados. Para arreglar el carry, el Tesoro metió una licitación “fuera de cronograma”. No marchaba de acuerdo al plan. Caputo dijo que se la pidieron los bancos. El ministro se conmovió -no así con los jubilados-, fue permeable y generoso, y les dio más tasa (que no verán los plazos fijos). Intervinieron los dólares futuros y lo sumaron a papá Banco Central para que siga “el mandato” y pase el lampazo de pases, pagando una tasa más alta para absorber los pesos que tenía gratis.

Tras tamaña pirueta incrementaron el gasto fiscal que le negaron a los sectores más vulnerables, para terminar retrocediendo al primer casillero. Los meseros más locos del mundo.

Caputo compró dólares “en bloque”, fuera del MLC, opaco como en una cueva, “El Meconcito”. No solo pagó más caro los pesos sino también los dólares. Compraste tarde y caro, campeón! El Messi de las finanzas no pudo esquivar ni un cono.

El Titanic del régimen de los agregados monetarios empezó a hacer aguas al zarpar. En El camino del libertario, Milei desestima de forma burlona el dinero pasivo de Julio Olivera. Nos sale caro tener economistas mediocres, que se hacen los picantes en las redes, cuando se requiere profesionalidad y madurez.