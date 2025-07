Las 15 valijas que entraron al país de manera irregular; los contratos mil millonarios del Estado con las empresas de los Menem --que forman el grupo de choque de Karina Milei-- y las transferencias de más de un millón de dólares en la estafa de las criptomonedas que involucró al presidente Javier Milei debilitaron al trípode “impoluto” del gobierno.

Además de las 15 valijas que no fueron revisadas en la Aduana, se supo que el mismo avión de Leonardo Scatturice, un ex espía vuelto empresario experto en espionaje, tenía siete visitas anteriores. El gobierno asegura que no tiene relación institucional con el millonario, pero en los pasillos del poder se mencionan sus vínculos con Andrés Vazquez y Diego Colunga, nombrados en el ARCA y en el directorio de Aerolíneas Argentinas, respectivamente. Los dos son amigos de confianza de Scatturice, vinculados a Santiago Caputo. El misterio de las valijas pegó en uno de los tres pies sobre el que se apoya el poder político.

Tech Security, una empresa de Martin Menem, obtuvo un contrato del Banco Nación por cuatro mil millones de pesos. Otra firma vinculada al titular de Diputados, Global Protection Service, había obtenido un contrato por tres mil millones de pesos según denunció Pagína/12 en junio. La empresa HTECH Innovation, a cuyo frente figura un socio de Martín Menem, fue contratada por la obra social de los trabajadores rurales intervenida por el gobierno. OSPRERA tiene la segunda caja de las obras sociales por la cantidad de dinero que maneja. Fue intervenida por el gobierno en 2024. La primera interventora fue Virginia Montero y después Marcelo Petroni, impulsado por Lule Menem, primo hermano de Martín. HTECH recibió hasta ahora 150 millones de pesos. Los negocios de los Menem pegan en el otro pie del trípode del poder.

Horas después de la reunión que mantuvo con Javier Milei y cuando el Presidente difundió la foto del encuentro, Hayden Davis, inventor de la cripto $Libra, transfirió medio millón de dólares a una billetera no identificable. Horas antes que se produjera la criptoestafa y que Milei difundiera su respaldo a esta moneda trucha, Davis hizo otra transferencia en criptomonedas, por un millón de dólares a esa misma dirección. Hay otro movimiento de casi dos millones de dólares a la misma billetera, el 3 de febrero. El 4 Mauricio Novelli abrió una caja de seguridad en el Banco de Galicia. La estafa fue el 14 de febrero y el 17 de febrero, el primer día hábil tras ese viernes, Novelli cerró la caja de seguridad y retiró todo lo que tenía, con la ayuda de su madre y su hermana. El trader posee la empresa N&W Traders, en la que Milei difundía sus posteos. Novelli fue quien introdujo a Davis en la Presidencia.

El concejal salteño Pablo López debió renunciar porque descubrieron mensajes donde advertía a una empleada que recibiría el 10 por ciento de su salario cada vez que le hiciera favores sexuales. Daniel Parisini, conocido como El Gordo Dan se disculpó por haber hecho la campaña electoral del personaje, pero el operador, empleado del gobierno, está incluido en la denuncia por la catarata de amenazas aberrantes contra la periodista Julia Mengolini. En el streaming del Gordo Dan acusaron al diputado Esteban Paulón de pedófilo y le desearon que contrajera el HIV.

La periodista recibió cientos de mensajes con amenazas terroríficas de asesinato y de torturas a ella y a su familia. Y Milei retuiteó 93 de esos mensajes. Hace mucho que la persecución mediática a disidentes con amenazas y discursos de odio dejó de ser un hecho aislado para convertirse en una práctica sistemática del gobierno. Es una forma de terrorismo de Estado.

Sin embargo, el gobierno considera como problemas menores estos hechos aberrantes que se cometieron aprovechándose de las instituciones. Está más preocupado por la deriva de una economía que hace agua por todas partes, desde la caída del consumo, el cierre de miles de empresas, la partida de numerosas trasnacionales y una situación financiera siempre a punto de estallar. Con esas turbulencias, se desespera por llegar a octubre, o al menos hasta septiembre, antes que el dólar dispare la inflación.

Su meta es acercarse a los 86 votos que necesita en Diputados y a los 39 en el Senado, para asegurar el rechazo del Legislativo a los vetos presidenciales. Hacen cuentas: tienen seis senadores a los que suman los siete del PRO. Necesitan 26 para llegar a la cifra de oro. Saben que no llegarán, pero tratarán de acercarse y pasar los 20. En Diputados están más cerca: tienen 39 a los que suman los 37 del PRO. Son 76, les faltan sólo diez.

Son cifras de referencia, porque varios de esos diputados renuevan o cambian y algunos pocos ya no votan con su bloque. Y apuestan a reducir el margen que deben negociar con concesiones a algunos gobernadores.

En la provincia de Buenos Aires se ponen en juego 35 diputados, es donde más pueden cosechar. En las elecciones donde ganó la reelección Axel Kicillof, obtuvo el 45 pot ciento de los votos a mucha distancia de sus competidores. Pero si se sumaban los votos de La Libertad Avanza con los de Juntos por el Cambio, llegaban al 50 por ciento. En la segunda vuelta, Unión por la Patria, con la candidatura de Sergio Massa, ganó por un punto de diferencia contra los votos sumados de las dos listas de derecha.

En los últimos días aparecieron varias encuestas que les dan a los libertarios una ventaja de diez puntos sobre el peronismo y sus aliados en Fuerza Patria. Parece más concreto trabajar con las cifras de la elección anterior aunque es cierto que pasaron dos años y que en las legislativas el voto tiende a dispersarse. Y hay que agregarle el fenómeno del alto ausentismo que rondó el 50 por ciento en las votaciones previas. En los comicios del 2023 en la provincia de Buenos Aires, el ausentismo fue del 25 por ciento.

Son cifras que sólo sirven de referencia. Para entender de dónde parte cada uno y sus metas. Ninguna de las dos fuerzas principales puede adoptar una actitud triunfalista. No será fácil. Pese a que la Libertad Avanza jugará a polarizar a fondo con Fuerza Patria, hubo varios desprendimientos de lo que era Juntos por el Cambio que las encuestas no han incorporado. La UCR oficial, que tiene numerosos intendentes, se presentará con la sigla de Somos Buenos Aires, junto con la Coalición Cívica, el GEN, un sector del socialismo y el peronismo anti-k. Y por otro lado, varios intendentes del PRO harán listas cortas separadas de los libertarios. Son votos que se desgajan de ese 50 por ciento que obtuvieron sumados en el 2023. Y aunque es dudoso discernir a quién afectará más el ausentismo tiene lógica pensar que a Fuerza Patria le conviene que la asistencia sea la mayor posible.

Si Milei pierde fuerza en estas elecciones le será muy difícil seguir con el ajuste. Por el contrario con un buen desempeño mantendría el respaldo del círculo rojo, --muy atento a los resultados-- y avanzaría con la flexibilización laboral y la reforma previsional, dos paquetes que le quedaron en carpeta.