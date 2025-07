En un evento lleno de estrellas y expectativas, Adam Sandler presentó Happy Gilmore 2 en Nueva York, reuniendo a los fans con su icónico humor. Aunque la película cuenta con numerosas figuras, dos nombres llamaron especialmente la atención: Travis Kelce y Taylor Swift. Mientras los seguidores observaban el rol de Kelce, surgieron preguntas sobre la ausencia de Swift en la secuela. Sandler decidió aclararlo en una serie de entrevistas.

El papel de Travis Kelce en Happy Gilmore 2

La sorpresiva inclusión del jugador Travis Kelce como actor en Happy Gilmore 2 no fue una simple aparición. Sandler detalló que Kelce no solo aporta su fama, sino que también demuestra su característico carisma en pantalla, como mencionó en varias entrevistas. "Travis es alguien que refleja el espíritu de los chicos con quienes crecí", comentó Sandler. "Es un tipo realmente agradable y talentoso". Su actuación no solo agradó al público, sino que también recibió elogios de Julie Bowen, su coprotagonista en la película.

La decisión sobre la ausencia de Taylor Swift

Por otro lado, la ausencia de Taylor Swift no se debió a la falta de interés de los fans o del propio Sandler. Según él, las razones fueron más prácticas. "No queríamos molestarla. Ella ya está entreteniendo al mundo", respondió cuando le preguntaron sobre su posible participación. Swift, conocida por su cercanía con la familia Sandler, ha inspirado gran admiración, especialmente entre sus hijas, quienes junto a Sandler han disfrutado de sus conciertos en el pasado.

El ambiente del estreno

Durante el estreno de Happy Gilmore 2, tanto la crítica como los asistentes vivieron momentos memorables, incluyendo la inesperada interacción entre Sandler y Bad Bunny que se hizo viral en redes sociales. Estas dinámicas reforzaron el ambiente relajado y la camaradería del evento. Aunque Taylor Swift no estuvo presente, su influencia fue claramente reconocida por los asistentes.

A medida que Happy Gilmore 2 llega al público a través de plataformas como Netflix, se evidencia cómo Sandler sigue combinando su talento con el de celebridades actuales para crear producciones que atraen a la audiencia. Como afirmó Bowen: "Todos querían formar parte de ello", una declaración que subraya el éxito y las expectativas del filme. Con el estreno programado para el 25 de julio, solo el tiempo revelará el impacto de estas decisiones artísticas.

