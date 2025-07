Estamos en presencia de una serie de conflictos que se están desarrollando de forma simultánea en diferentes partes del mundo. La fuerza, la dominación, la dependencia, la violencia o la guerra forman parte de esa incertidumbre. La política exterior norteamericana no ha hecho más que expandir y profundizar ese espacio de incertidumbre que no tiene otro motivo y finalidad política que la hegemonía por el mercado mundial que, tras la implosión de la URSS y del bloque socialista, Estados Unidos creía poder dominar fácilmente.

Una manera de sortear las miradas inmediatistas es interrogarnos sobre el modo en que el análisis histórico puede tornar inteligible la coyuntura global.

Historia y teoría

En la teoría de las relaciones internacionales, los factores subjetivo y objetivo se definen en términos de sistemas de finalidad y causalidad. El primero comprende los objetivos que los individuos se dan para la acción y la forma en que se instrumentan esos objetivos.

Este sistema tiene dos componentes principales: los agentes en el proceso de toma de decisiones interno y la información. De este modo, están los que deciden (presidentes, primeros ministros, parlamentarios etcétera) y los que ejecutan (diplomáticos, ministros, militares, empresarios, propagandistas, etcétera). Aquellos trazan las grandes metas o estrategias que los segundos procuran alcanzar mediante el empleo de distintos medios.

Sin embargo, en momentos de crisis predominan las personalidades, como la de Donald Trump, que diluyen o ponen en suspenso la división establecida por el denominado “modelo burocrático organizacional”. Volveremos sobre este punto.

Un elemento clave para el entendimiento de las relaciones internacionales es el factor tiempo. Lo cual nos lleva a complejizar la relación chino-estadounidense desde un exámen más riguroso del pasado que quizás matice y/o niegue aquello que percibimos como novedoso y excepcional.

Según Kissinger las transformaciones y posterior ascenso chino fue debido a tres grandes protagonistas: Mao, Chou En-lai y Deng XiaoPing. Mao era el visionario, fiel al dogma y un revolucionario implacable; Chou, un administrador igualmente firme, pero elegante, encantador y brillante; Deng era el reformador, de convicciones más elementales, aunque igualmente de manos férreas como lo demuestra su responsabilidad en la matanza de Tiananmen en 1989.

Los tres reflejaban una tradición común de análisis minucioso y la destilación de la experiencia de un país antiguo, con un instinto esencial para distinguir entre lo permanente y lo circunstancial. Su estilo de negociar era bien diferente al de sus colegas soviéticos. Los diplomáticos rusos casi nunca discutían aspectos conceptuales. Su táctica consistía en elegir un problema de interés inmediato para Moscú y en insistir en su resolución con una tenacidad destinada a agotar a sus interlocutores, más que a persuadirlos. Reflejaban la brutal disciplina y las tensiones internas de la política soviética y transformaban la alta política en una negociación al “menudeo”.

Los gobernantes chinos representaban una sociedad mucho más segura en su aspecto emocional. Se interesaban menos en los puntos finos que en hacer que se confiara en ellos. Pensaban sobre todo en el largo plazo y según Mao la principal amenaza contra los chinos eran los soviéticos. El mismo Mao, la figura emblemática, aceptaba que su país tenía dos deficiencias, que eran al mismo tiempo dos ventajas: “primero, en el pasado China era colonial y semicolonial y no un país imperialista y siempre fue humillada por otros”; el segundo aspecto era el de jactarse con cierto realismo de “ser inferiores a otros en muchos aspectos… lo cual nos priva de motivos para enorgullecerse”.

Sin embargo, expresaba que “algunos por haber sido esclavos durante largo tiempo, se sienten inferiores a los demás en todos los aspectos”[1]. El siglo de la humillación (1839-1949) llegaba a su fin. Era hora de reafirmar la revolución y abrirse al mundo.

David Rockefeller, Chou Enlai y Den Xiaoping

En sus memorias, David Rockefeller recuerda una entrevista con Chou Enlai, primer ministro chino, en 1973 y el interés de éste por los problemas económicos.

“Chou estaba muy interesado en discutir la situación económica y monetaria internacional. Me preguntó así por el dólar americano que había sido devaluado en un 20% en el curso de los años precedentes. También, me mencionó la alta tasa de inflación que teníamos en ese entonces en nuestro país y la inestabilidad de las tasas de cambio internacionales. Evocó la desastrosa devaluación que China había conocido después de la Segunda Guerra Mundial y la inflación galopante gestada en Alemania al mismo tiempo, lo que había podido constatar directamente siendo estudiante en Berlín y París en los años veinte. Me preguntó si un hecho de ese tipo se podría producir también en Estados Unidos, alegando que sus conversaciones con Nixon y Kissinger lo habían convencido de que ni uno ni otro estaban interesados en discutir economía ni en conocer mejor esos hechos.

El Primer Ministro chino parecía realmente inquieto en las repercusiones que los problemas económicos norteamericanos pudieran tener sobre su país.

Chou se había mostrado muy amigable -concluía el financista estadounidense- y yo me había sorprendido de constatar hasta qué punto él quería discutir cuestiones serias. A diferencia de los rusos, particularmente de Kruschev, luego de nuestro reencuentro de 1964, Chou no había intentado hacer alusión al plano ideológico. Yo sospechaba que él pensaba que los grandes problemas que los Estados Unidos tenían ahora y los países de economía liberal de Europa Occidental no eran producto de políticas imprudentes sino más bien resultado de las contradicciones fundamentales del capitalismo. Pero, si eso pensaba, tuvo la delicadeza de no decirme nada al respecto".

En mayo de 1988, Den Xiaoping recibió a Rockefeller -quien a partir de sus contactos viajó varias veces a China- y le señaló con orgullo los progresos que su país había hecho en la última década poniendo en práctica un vigoroso programa de reforma económica. Con todo, el líder chino le reconoció francamente las debilidades que aún tenían, y que dificultaban las reformas. Entre ellas, una tecnología rudimentaria y un constante crecimiento de la población. La solución residía para él en continuar la expansión económica, con inversiones extranjeras, aportes tecnológicos modernos, y una campaña de limitación del crecimiento demográfico.

Según Rockefelller, Deng trazó su visión del mundo y de su evolución. Veía el siglo XXI como el siglo de Asia, con América Latina como una fuerza creciente. Preveía también que África sería un bloque importante. Esto implicaba, en su espíritu, ver palidecer las estrellas de Estados Unidos y Europa. Deng le enfatizó que no tenía otra elección que la de proseguir una política de reforma y mejorar las relaciones con el mundo desarrollado. Con este fin me dijo -evoca Rockefeller- presionaba permanentemente a sus sucesores para que no pierdan el tiempo. Estaba seguro que se cometerían errores, pero Deng le afirmó que “La China debía evitar repetirlos” y que si bien se había apartado algo del poder (tenía ya 84 años), no vacilaría en ejercer su autoridad y operar los cambios que juzgaba necesarios.

Un año más tarde, en efecto, para imponer estas políticas Deng recurrió a la mano dura con la matanza de miles en la plaza de Tiananmen en 1989, según el embajador británico en China en un documento desclasificado en 2017. En ese lugar central de Beijing habían confluido numerosos manifestantes que se oponían a las reformas económicas y provenían de dos grupos diferentes. Uno integrado mayormente por estudiantes e intelectuales que pretendía una mayor liberalización política. El otro compuesto, sobre todo, por obreros industriales que comenzaban a padecer la liberalización económica al estilo capitalista y querían detenerla.

En 1992 el 41º Congreso del Partido Comunista confirmó plenamente el programa de “economía socialista de mercado”, y se comprometió por primera vez a reformar el derecho de propiedad, legitimando la privatización de determinadas empresas públicas y colectivas y una mayor apertura exterior que se concretó en los años siguientes.

El Chase Manhattan Bank fue uno de los primeros que se beneficiaron de esta situación: el Banco de China abrió una cuenta sustancial en dólares en su sede de Nueva York, se instaló una agencia de representación del Chase en Beijing y se acordó un préstamo al ministerio chino de Minas y Metalurgia. A partir de allí se aceleraron los cambios en China y no puede omitirse entre sus factores explicativos el trato de nación más favorecida que los Estados Unidos le dispensó lo que le permitió ingresar las manufacturas chinas al territorio norteamericano en condiciones sumamente favorables. La posterior incorporación de China a la OMC en el 2001, significó otro estímulo a su comercio exterior.

A la utopía-revolucionaria de Mao, le sucedió un Estado burocrático-autoritario manejado por el poderoso y pequeño Partido Comunista chino (96.7 millones de miembros) en relación a su población (1412 millones). A esto debemos agregar las fuerzas del Ejército Popular de Liberación que cuenta con casi 3 millones de miembros y depende en gran medida del PC.

Génesis de una rivalidad larvada

El acercamiento de China con Estados Unidos fue obra del mismo Mao, fruto de sus entrevistas con Nixon y Kissinger en Pekín en los años 1972 y 1973. Dicho encuentro expresaba el agotamiento de las expectativas de los años cincuenta basadas en la influencia ideológica soviética y su modelo de industrialización que dio lugar a los graves problemas creados por el Gran Salto Adelante (1958-1962).

De ambos lados pesaban razones geopolíticas diferentes y comunes: para Estados Unidos las específicas eran el affaire Watergate y el fracaso norteamericano en la guerra de Vietnam; y para China , la revolución cultural y el cisma chino-soviético. El creciente conflicto de los chinos con la Unión Soviética provocó un raudo acercamiento de Beijing con Estados Unidos. La geopolítica del mundo viró 180 grados; se pasaba de uno bipolar a otro tripolar. Las razones compartidas estaban vinculadas a la posición que tenían con la Unión Soviética. Ese enemigo común, tal como lo relata Kissinger en su libro sobre China.

Las primeras razones de las divergencias con la Unión Soviética no fueron territoriales, sino ideológicas y luego también culturales y personales. El PC soviético decía seguir las enseñanzas de Marx a Stalin, considerando la revolución bolchevique una dictadura del proletariado, es decir, de la clase obrera que en ese entonces era una minoría en Rusia cuyo desarrollo capitalista había avanzado, pero no el nivel de los otros estados europeos. Tenía por otra parte, en lo cultural, la herencia imperial del Zar Pedro el Grande, acentuada por la formación de la III Internacional Comunista que seguía a la II Internacional Socialista.

Mao representaba una revolución cuya vanguardia y tropas eran de origen campesino formada en la guerra anti-japonesa que le daba un contenido nacionalista, aunque China tenía también una tradición imperial.

El partido comunista soviético estaba dirigido sobre todo por intelectuales de clase media y fue el que hizo la revolución. El partido chino, en cambio, se forjó alrededor de un líder que venía de una familia campesina rica que se formó directamente en la lucha armada junto al campesinado.

En un principio en la lucha contra los japoneses que invadieron gran parte de China, Moscú decidió apoyar, como fuerza principal al Kuo Ming-tang, una alianza política integrada también por los comunistas chinos y dirigida por Chiang Kai-sek. Edgar Snow, el periodista más experto en China de la época y con quien se comunicaba Mao, señalaba en su libro La China en marcha que “aun en 1945 Stalin creía, como la mayoría de los observadores en plaza, que el ejército de Chiang Kai-Sek, de 2.500.000 millones de hombres y bien equipado, iba a dispersar rápidamente a las tropas comunistas mediocremente armadas y numéricamente muy inferiores… y daba a los comunistas el consejo de disolver su ejército y participar minoritariamente en el gobierno de Chiang Kai-sek. El General George Marshall, que dirigía la mediación con China, decía que los rusos no sostenían más a los comunistas chinos”.

En suma, los chinos como guerreros fueron más conquistados que conquistadores, aunque luego dieron vuelta la tortilla. Como negociantes y diplomáticos tuvieron más éxito. Poseen la gran ventaja de que su tiempo es más prolongado que el de los demás. Parecen más lentos, pero cuando las decisiones están tomadas tienen la ventaja de que se implementan con rapidez y paciencia.

Todavía mantienen la filosofía de sus ancestros (incluída la de Mao), que los guía en un mundo sinuoso, cuyas señales descifran como los grandes maestros del ajedrez, muchas jugadas antes que su adversario pueda hacer su última movida.

Transición del poder global

Como señalamos en un artículo anterior, han pasado 46 años desde el establecimiento de las relaciones diplomáticas entre China y Estados Unidos en 1979, que implicaba una alianza contra los soviéticos y la apertura de China al comercio e inversiones americanas. El notable crecimiento de la economía china la ha convertido en un competidor directo de Estados Unidos, fruto de esa alianza económica que se sostenía en el comercio recíproco, las inversiones norteamericanas, la acumulación de dólares por parte de China en sus reservas y la compra de bonos del tesoro que eran una contrapartida para el creciente endeudamiento americano.

El regreso de una política económica más proteccionista en su producción industrial y tecnológica significa sobre todo el declive relativo de la competitividad de Estados Unidos gestionada desde el autoritarismo y la prepotencia.

En este escenario global, donde la dimensión comercial no es otra cosa que un elemento constitutivo de una coyuntura que condensa tensiones sociales y económicas, la discursividad y modos de relacionarse internacionalmente del presidente norteamericano se asemejan a un vínculo inter-estatal atravesado por el estado de naturaleza hobbesiano que oculta las fuerzas profundas que escapan a la mera decisión de los estados.

Siguiendo a Duroselle, una fuerza es algo que no se ve, pero cuyos efectos se perciben. Las fuerzas demográficas, las fuerzas económicas y las fuerzas derivadas de los sistemas de valores son los tres tipos principales de fuerzas actuantes en la sociedad.

Desde la perspectiva realista neoclásica, que tiene a Raymond Aron como su principal exponente, podemos descifrar el punto de vista de Trump. Éste actúa como si los estados no han salido aún, en sus relaciones mutuas, del estado de naturaleza hobbesiano; como si el sistema internacional, pese a la globalización, fuese un mero sistema de estados.

La política internacional, entonces, se legitimaría sólo como conflicto o lucha de interés, con una pluralidad de centros que detentarían el recurso de la violencia en sus múltiples manifestaciones y el éxito estaría del lado del más fuerte. Una interacción motorizada por un “interés nacional”, un significante vacío que se llena de contenido con relaciones socio-históricas concretas de poder económicos y políticos.

En las circunstancias actuales, ese interés nacional parece guiarse por las diferencias de potencial con China y por un principio de derivación que expresa la descarga a través de acciones externas (las políticas aduaneras selectivas y discriminatorias) de problemas internos vinculados a los cambios en la estructura social norteamericana producidos por los desequilibrios de la globalización (fuerzas profundas).

En este punto, lo decisivo es el modo en que los populismos autoritarios politizan el malestar social, como el sentimiento anti-inmigrante, para explicar la precaria absorción, exclusión y frustración en el mercado laboral de los trabajadores de baja calificación. Una respuesta xenófoba como solución a la reestructuración del capitalismo neoliberal que oculta el proceso offshoring de empresas al exterior, especialmente hacia Asia.

La actual transición del poder mundial nos coloca en el desafío de hacerle justicia a la complejidad del objeto estudiado donde, como reflexiona Edgard Morin, “el pensamiento complejo no desprecia lo simple pero si la simplificación”.

En este sentido, nombrar el presente geopolítico como una nueva Guerra Fría de características diferentes a la anterior es incurrir en una pereza del pensamiento donde el pasado resulta proyectado sobre un presente en el que hemos perdido la capacidad de asombro. ¿O acaso estamos en presencia de lo que algunos especialistas denominan Guerra Mundial Híbrida y Fragmentada6? En un mundo cada vez más interconectado e interdependiente dicha categoría analítica construida desde América Latina hace referencia a una específica forma de conflicto global al interior del mercado mundial abierto por la pandemia.

En tanto momento geopolítico crucial, que combina múltiples dimensiones -militar, económica, tecnológica, informativa, jurídica y cognitiva- y es impulsado por las potencias del viejo orden hegemónico (EE.UU. y aliados) para contener a los nuevos polos emergentes (como China, Rusia e India).

Las tensiones en torno a Taiwán, la guerra tecnológica impulsada por los Estados Unidos contra China que se articula con la guerra comercial, la persistencia de la guerra en Ucrania, la guerra entre Israel e Irán componen este nuevo escenario de Guerra Mundial Híbrida.

Lo cierto es que China está en condiciones de mover el tablero de un mundo cada vez más multipolar cambiando incluso algunas de las características de su propio desarrollo económico, y de una manera u otra lo está haciendo. La guerra comercial expresa en su superficie dos estilos “diplomáticos” bien diferenciados que, como mostramos, poseen su propia historia, y son parte de una reconfiguración mayor en la cual la sangre y el tiempo escriben un nuevo capítulo.

*Con la colaboración de Yair Arce, tesista de grado en Sociología (EIDAES-UNSAM).