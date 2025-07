Franco Colapinto estuvo cerca del rendimiento de su compañero Pierre Gasly cuando ambos estuvieron sobre la pista del circuito de Spa-Francorchamps, pero su mejor vuelta no le alcanzó para meterse en la segunda tanda clasificatoria y largará 17º el Gran Premio de Bélgica de este domingo, que comenzará a las 10 de nuestro país (transmiten Fox Sports y Disney+). Más allá de la actuación del argentino, la jornada de este sábado contó con la sorpresiva visita al paddock de Lionel Scaloni, entrenador de la Selección nacional, y tuvo dos protagonistas que sí se fueron felices al cabo de las pruebas: Lando Norris, quien fue el más veloz y conquistó la pole con McLaren, y Max Verstappen, quien ganó la carrera sprint con Red Bull en la primera competición sin el histórico Christian Horner comandando el equipo austríaco.

“El día ha sido frustrante, pero con el trabajo que hemos hecho como equipo desde ayer (por el viernes), el auto mejoró mucho y se notó un gran avance“, señaló Colapinto, quien selló 1m42s022 como su mejor tiempo para quedar 17º en la clasificación y largar por delante de Kimi Antonelli (Mercedes), Fernando Alonso y Lance Stroll (Aston Martin). ”Los márgenes son tan estrechos que, lamentablemente, nos quedamos a las puertas de la segunda tanda clasificatoria por una décima de segundo. Es una pena. Creo que, en definitiva, todavía nos falta un poco de ritmo en comparación con los demás“, agregó el argentino.

Antes de la clasificación, el segundo piloto de Alpine largó desde boxes en la sprint (por cambio de piezas en su monoplaza) y, además, fue el único que arrancó con un compuesto diferente al resto de los pilotos (todos largaron con neumáticos medios y él, con blandos). Si bien el pilarense aseguró que la primera decisión convirtió la prueba “más en una sesión de práctica para nosotros, lo que nos ha proporcionado información útil para mañana (por el domingo)“, no se lo vio del todo conforme al afirmar, respecto de su auto con las modificaciones, que ”después no sirvió para nada, se cayó a pedazos después de la primera vuelta: con la goma blanda era lógico que iba a ser complicado“. El argentino terminó 19º al cabo de los 15 giros de la mini-carrera, mientras que su compañero, Gasly, perdió su posición en la grilla (iba a partir octavo) por largar dos vueltas después que el resto a causa de una fuga hidráulica de su Alpine y no terminó la prueba. ”Ahora nos centramos en el Gran Premio. Con el pronóstico de lluvia, esperamos ser un poco más fuertes y competitivos. Y aquí en Spa todo puede pasar“, aseguró Colapinto.

Más allá del argentino, hubo un compatriota suyo que también robó flashes en el circuito belga: fue Scaloni, a quien se vio compartir una amena charla con Verstappen, de campeón a campeón, durante un impasse de la acción sobre la pista. "Además de Fernando Alonso, que me parece el mejor de la parrilla y a veces hace milagros, siempre me ha gustado Verstappen, que es el que está combatiendo con los naranjas, con los McLaren, que hoy son los coches a batir. Creo que mañana estará entre esos dos coches", vaticinó el DT nacional en un breve diálogo sobre el paddock con el medio DAZN España.

Las palabras del técnico consagrado en Qatar estuvieron en lo cierto respecto del dominio de McLaren y también del desenlace del sprint. En la clasificación, Norris se aseguró la pole con un tiempo de 1m40s562 y Oscar Piastri, líder del campeonato de pilotos, lo secundó a escasas 85 milésimas de distancia. Detrás de esa primera fila naranja, largará tercero Charles Leclerc (Ferrari). Y cuarto irá Verstappen, para sumarle vértigo al Gran Premio de Bélgica. El tetracampeón también tuvo su hora feliz este sábado, más temprano: después de una buena largada de ambos de la mini-carrera, el neerlandés adelantó a Piastri en la primera vuelta, dominó los otros 14 giros y se quedó con la victoria en la prueba de novedoso formato en Spa-Francorchamps; segundo finalizó el piloto australiano de McLaren y tercero, su compañero británico.