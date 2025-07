Al menos dos personas murieron y tres resultaron heridas este lunes, tras un tiroteo en el estacionamiento del casino y hotel Grand Sierra Resort de Reno, Nevada, en Estados Unidos. El atacante, según informaron las autoridades, se encuentra detenido.

El número de víctimas, cuyas identidades aún se desconocen, fue confirmado a distintos medios locales por la alcaldesa Hillary Schieve, el concejal Devon Reese y el oficial de Salud del Distrito Norte de Nevada, Chad Kingsley.

La investigación "se encuentra en una etapa muy temprana y los detalles son escasos", explicó la alcaldesa en una publicación en sus redes sociales.

La balacera, aclaró luego la jefa del Departamento de Policía de Reno, Kathryn Nance, comenzó a las 7.25 (hora local) en el área de estacionamiento del complejo hotelero.

"Nuevos oficiales respondieron y llegaron a la escena en cuestión de minutos, dentro de cuatro a cinco minutos teníamos al tirador localizado", declaró en una conferencia de prensa improvisada.

Luego, siguió Nance, "se produjo un intercambio de disparos. El sujeto -un hombre mayor- fue detenido y trasladado a un hospital local”. Actualmente, permanece en atención médica bajo custodia policial, "sin representar una amenaza para la comunidad", aclaró la policía.

Las inmediaciones del casino y hotel, que posee casi 2.000 habitaciones y presume de tener “el piso de juegos más grande del norte de Nevada”, quedaron cercadas por un importante operativo de seguridad.

Un acto de violencia armada

El gobernador de Nevada, Joe Lombardo, prometió que el Departamento de Seguridad Pública apoyará a la Oficina del Alguacil del Condado de Washoe y al Departamento de Policía del Reno con la investigación. Por el momento, se desconocen los móviles del crimen.

En tanto, el concejal de la ciudad de Reno, Devon Reese, expresó su consternación en sus redes sociales: “Trágicamente, vidas se han perdido esta mañana en Reno en otro acto de violencia armada sin sentido. Mi corazón está con las víctimas, sus familias y toda nuestra comunidad", publicó.

Y agregó: "Reno es fuerte, pero no somos inmunes a la epidemia de violencia armada que afecta a este país. No podemos aceptar esto como algo normal. No aquí. No en ningún lado”.

Este año, Estados Unidos ha registrado al menos 249 tiroteos masivos, según la organización civil Gun Violence Archive.