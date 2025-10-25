Hay una circularidad adecuada en el hecho de que la nueva biopic de Bruce Springsteen, Música de ninguna parte, se centre en la creación de su álbum de 1982, Nebraska. Después de todo, el disco comienza con una escena sacada directamente de una película. “La vi de pie en su jardín delantero / Simplemente haciendo girar su batuta”, canta Springsteen en las ominosas líneas de apertura de la canción titular. “Yo y ella fuimos a dar un paseo, señor / Y diez personas inocent
Los asesinatos de Charles Starkweather
La historia detrás de "Nebraska", de Bruce Springsteen
La biopic estrenada esta semana se concentra en ese período del artista por buenas razones: el raid criminal de una joven pareja llevó al Boss a salir del éxtio comercial de "The River" a una cruda serie de canciones de personajes desamparados.
Este es un contenido periodístico exclusivo para Soci@s, para leerlo completo subite a nuestro colectivo.