Hay una circularidad adecuada en el hecho de que la nueva biopic de Bruce Springsteen, Música de ninguna parte, se centre en la creación de su álbum de 1982, Nebraska. Después de todo, el disco comienza con una escena sacada directamente de una película. “La vi de pie en su jardín delantero / Simplemente haciendo girar su batuta”, canta Springsteen en las ominosas líneas de apertura de la canción titular. “Yo y ella fuimos a dar un paseo, señor / Y diez personas inocent