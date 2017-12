Domingo 24

Vidriera

Las vidrieras son el horizonte de las ciudades: un espacio donde se puede contemplar aquello que está expuesto. Pero, en un instante, el estado de contemplación se convierte en deseo y necesidad. El ciclo curado por Inés Efrón, que finaliza el domingo 31 de diciembre, esta semana presenta Jamón Jamón, de Lucrecia Lee e Inés Efrón; Borgia, de Miño, Inés Efrón, Lee y Zoppi; Primaria graba y toca, de Juan Lepiscopo y Sofia Brihet, Foto de perfil, de Martín Piroyansky y Bosque, de Laura Ortego, Omar Mustafá y Delfina Zachhino. Finaliza el domingo 31 con una presentación de su curadora, Inés Efrón. Hoy: Recibo a Jesús en la cama.

lA partir de las 20, en Vidriera, Honduras 3714. Gratis.

ARTE/////////////////////////

Les Visitants Una exposición curada por Guillermo Kuitca que reúne obras de artistas internacionales como David Lynch, Agnès Varda, Patti Smith, Wolfgang Tillmans y Nobuyoshi Araki que forman parte de la colección de la Fundación Cartier de París. La instalación se inspira en un espacio imaginado por David Lynch a partir de uno de sus dibujos para su muestra The Air is on Fire, presentada en París en 2007. Actuando sobre las sensaciones y los efectos de perspectiva y resonancia entre las obras, este living teatral e intimista constituye un espacio pictórico rojo y negro cuyas paredes están enteramente recubiertas de formas angulares, prismáticas, desglosadas cual variaciones sobre una partitura. Hasta el 5 de enero.

En el Centro Cultural Kirchner - CCK, Bouchard 350. Gratis.

Michel Gondry Se presenta Usina de películas amateurs, una exhibición interactiva creada por el cineasta francés. Los que participan de los talleres podrán filmar sus historias en un verdadero estudio de cine con 13 escenarios y todo el equipamiento necesario. Trabajarán en grupos de 20 personas de forma independiente y con total control creativo sobre todos los aspectos del proyecto, incluidos el género y el título de su película, el guión, la actuación y la filmación. Hasta el 30 de diciembre.

En la Usina del Arte,

Caffarena 1. Gratis.

Björk digital Se trata de una exposición inmersiva de realidad virtual que incluye obras digitales y de video producidas por la icónica artista islandesa. La exposición es una invitación a sumergirse, explorar y formar parte del universo Björk. A lo largo de su trayectoria, Björk se ha reinventado adaptando distintos géneros a su rango vocal y ampliando los límites de lo posible en música, arte y tecnología. Hasta el 30 de diciembre.

En el Dique 0 de Bajo Autopista, en la Usina del Arte. Gratis.

ETCÉTERA ///////////////

Victoria Ocampo Con la curaduría de Ernesto Montequin y Fabio Grementieri, la exposición está compuesta por fotos, archivos, cartas con el arquitecto Le Corbusier, planos y archivos de la Revista Sur que revisan los distintos aspectos de la vida de la célebre escritora argentina. Hasta el 31 de enero.

En la Casa de Victoria Ocampo, Rufino Elizalde 2831. Gratis.

Lunes 25

Bomba navideña

La Bomba de Tiempo es un grupo de percusión que practica la improvisación en tiempo real a partir de un sistema de señas con las que un director conduce a los músicos. Así, el grupo va creando su música junto a la energía del público. Desde hace casi 12 años se vienen presentando sin interrupciones todos los lunes. En cada show se suma un invitado al juego de la improvisación, y ya son cientos los músicos de todos los estilos que han compartido escenario con ellos. La Bomba. Recientemente se lanzó La Bomba de Tiempo. Ritual y ritmo, un libro escrito por Humphrey Inzillo y Gabriel Plaza que repasa su historia y la de sus integrantes.

A las 19, en Ciudad Cultural Konex,

Sarmiento 3131. Gratis.

Martes 26

Ecos de los soviets

Al cumplirse cien años de la Revolución rusa, la Biblioteca Nacional presenta una muestra que se propone mostrar las primeras repercusiones que el fenómeno provocó en Argentina. ¿Qué hay en nuestra imaginación cuando escuchamos hablar de la Revolución rusa? A ese espíritu y a las voluntades que le dieron vida y cauce está dedicada esta muestra que intenta recuperar las primeras recepciones del fenómeno en el país. Políticos, militantes, intelectuales, escritores y artistas se hicieron eco de la revolución. El registro permanece en los cientos de libros, revistas y panfletos que se publicaron durante aquellos años.

En la Biblioteca Nacional,

Agüero 2502. Gratis.

ARTE/////////////////////////

Imágenes seropositivas En 1982 se notificaron los primeros pacientes de sida en Argentina. Sin embargo, el avance crítico de la enfermedad se desarrolla en los años noventa. Durante esta década la comunidad artística de Buenos Aires se vio afectada por la pandemia. Alejandro Kuropatwa, Liliana Maresca, Omar Schiliro, Feliciano Centurión, Santiago García Sáenz y Sergio Avello son algunos de los artistas que produjeron con un diagnóstico a cuestas.

En La ene,

Esmeralda 320. Gratis.

Jangada Es una embarcación precaria utilizada para transportar maderas. Da nombre a esta muestra y crea la metáfora del recorrido que hacen los artistas para llevar a la obra las perspectivas propias del territorio y, también, el movimiento que realiza el visitante cuando pasa de una imagen a otra. Incluye obras de Lucas Distéfano, Brenda Hoffman, Edgardo Madanes, Adrián Paiva, Carola Rousso y Silvia Sergi. Seis miradas sobre el paisaje del delta y el litoral.

En la Alianza Francesa,

Av. Córdoba 946. Gratis.

Música ////////////////////

Attaque 77 Celebrando sus 30 años de trayectoria, luego de diez funciones agotadas durante las cuales recorrieron su discografía, la banda suma tres nuevas fechas hoy, el jueves y el viernes. En esta oportunidad repasarán sus discos Dulce Navidad, El Cielo Puede Esperar y Todo Esta Al Revés. Dulce Navidad marcó el debut del entonces cuarteto en 1989, apenas un par de años después de su creación por Mariano Martínez y Ciro Pertusi y con el entonces novel baterista Leo De Cecco. Un año más tarde la masividad llegó de la mano de El Cielo Puede Esperar, mientras que Todo Esta al Revés (1994) marco el debut del aún actual bajista Luciano Scaglione.

A las 20, en Niceto,

Niceto Vega 5510. Entrada: $400.

ETCÉTERA ///////////////

Vidas pasadas Presentación del volumen con poemas y textos de Martín Pérez e ilustraciones de Juan Soto, editado por Moebius. Para Pérez se trata del sucesor de La vida es otra cosa, donde recuperó su trabajo para Piso 93, mientras que Soto acaba de ilustrar los cuentos juveniles de José Pablo Feinmann y es el autor de las tapas de los discos de Estelares, entre otras bandas. Sergio Rotman será el DJ, y prometen barra de tragos.

A las 19, en Espacio Moebius,

Bulnes 658. Gratis.

Miércoles 27

Todo el siglo es carnaval

A cien años de su nacimiento, la exposición se conforma a partir de obras de mediano y pequeño formato que permanecían inéditas y fueron seleccionadas directamente del taller de la artista argentina Ides Kihlen. Kihlen nació en 1917 en la provincia de Santa Fe y a lo largo de su vida reimaginó las posibilidades de la pintura y desarmó los códigos académicos aprendidos en la Escuela de Artes, donde estudió bajo la dirección de Pío Collivadino. Interesada por las búsquedas abstractas, entabló diálogo con Perotutti, Batlle Planas y Kemble, a cuyos talleres asistió en distintos momentos de su vida.

En el Museo de Arte Moderno - MAMBA,

Av. San Juan 350. Gratis.

ARTE/////////////////////////

CINE //////////////////////////

ETCÉTERA ///////////////

ARTE/////////////////////////

Un pintor de raza Nacido en la ciudad bonaerense de Pehuajó y trasladado a la capital en su infancia, Oscar Sar (1944) se apropia de los espacios porteños con una estridente paleta que le permite capturar de un modo único su atmósfera, candor y mística. En sus trabajos se pueden reconocer calles de los barrios del sur de Buenos Aires, con especial foco en bares y cafetines tradicionales. Barracas, Boedo, Caballito, Recoleta, Monserrat o San Telmo conviven con escenas de carnavales norteños y celebraciones religiosas, donde lo comunitario se hace presente. El resultado en todas las pinturas es un personal testimonio de parte de nuestra historia, tradición e identidad.

En el Museo de Bellas Artes Benito Quinquela Martín, Av. Pedro de Mendoza 1835. Entrada: $40.

CINE //////////////////////////

Cemento Hoy en día Cemento es un estacionamiento. El film cuenta su existencia como si se tratara de una persona, su nacimiento como espacio heterodoxo y su desarrollo como usina del rock. A través de los testimonios de quienes fueron sus protagonistas, el documental reconstruye ese espacio tan importante en la memoria de la Ciudad de Buenos Aires. Participaron en este documental: Indio Solari, Mario Pergolini, Ricardo Mollo, La Renga, Ricardo Iorio, Katja Alemann, Raúl Villarreal, Juan Di Natale, Miranda, Carajo, Carla Ritrovato, Fernando Noy, La Vela Puerca, Bobby Flores, entre muchos otros.

A las 21.10, en Cine Cosmos,

Av. Corrientes 2046. Entrada: $40.

ETCÉTERA ///////////////

Palabras en el sótano El ciclo nació en el 2014 y tiene como objetivo compartir el trabajo de distintos escritores contemporáneos, explorar nuevas formas de expresión literaria y fusionar o combinar diferentes disciplinas artísticas. En esta edición navideña (vol.4) participan Julia González, Romina Freschi, Florencia Piedrabuena, Flor Pellegrini, Paula Daverio, Juan Coronel, Natalia Iñíguez, Clara Inés, Maia Kamorra, Nico Mundel, Natalia Ghergorovich. Músicos: Sergio Sosa (Bosque de Antenas) y Tundra.

A las 20, en el Centro Cultural Matienzo,

Pringles 1249. Gratis.

Jueves 28

Camarote equivocado

Las obras de Sebastián Gordin siempre tienen un carácter lúdico y también una narrativa: hay suspenso en sus objetos, historias en sus colores y una búsqueda permanente en el uso de materiales distintos según la ocasión. Para Camarote equivocado eligió el título a partir de un chiste de su padre que en los años 50 se fue a Europa en barco. Infancia, juegos de espejos y hasta autorretratos en una muestra rara de un artista que esquiva clasificaciones. Diseño de exhibición: Mariano Pensotti, Gustavo Doliner, Sebastián Gordín. Arquitectura y producción: Gustavo Doliner. Sigue hasta el 6 de enero.

En Galería Ruth Benzacar,

Ramírez de Velasco 1287, Villa Crespo. Gratis.





CINE //////////////////////////

Misterios de la filmoteca En diciembre vuelve este tradicional ciclo que incluye películas cuyo único denominador común es pertenecer a la colección siempre creciente de la Filmoteca Buenos Aires, pero sin otro elemento que las agrupe más que el hecho de ser raras en su forma, difíciles de ver, o ignoradas por el canon habitual de la historia del cine. El viernes 29 se podrá ver El expreso de los espías, de Mark Robson; y hoy Escándalo, de Salvatore Samperi.

lA las 23, en el Museo de Arte Latinoamericano - MALBA, Av. Figueroa Alcorta 3415. Entrada: $60.

ARTE/////////////////////////

Liquidación x cierre La muestra reúne la actividad artístico-política del GAC (Grupo de arte callejero) a lo largo de estos últimos 20 años, el recorrido se centrará en el activismo como práctica social, en el derecho a la protesta y algunas de las problemáticas que generaron movilizaciones en la historia reciente de la Argentina. En palabras de Ana Longoni, la historia del GAC es un capítulo crucial dentro de la intensa y prolífica saga de los activismos artísticos desde principios del siglo XX en la Argentina, sobre todo a la hora de establecer un puente o explorar la relación entre los activismos más recientes y los que emergieron en los años ‘80, durante el período que va desde fines de la última dictadura hasta los comienzos de la posdictadura. El GAC está integrado por Lorena Bossi, Vanesa Bossi, Mariana Corral, Fernanda Carrizo y Carolina Golder.

En el Parque de la Memoria, Av. Costanera Norte Rafael Obligado 6745. Gratis.

Ai Wei Wei Presenta Inoculación, una exhibición antológica dedicada al trabajo público y de intervención social del artista, uno de los más célebres e influyentes del mundo. Curada por Marcello Dantas, la muestra reúne instalaciones, objetos, fotografías y videos que ofrecen un panorama de sus trabajos más icónicos y dan cuenta de la prolífica e intensa carrera del artista. En Inoculación reflexiona desde la biografía personal y da visibilidad a distintos problemas sociales que marcan las inconsistencias políticas y lagunas entre el sujeto individual y el sujeto colectivo en el mundo contemporáneo.

En Fundación Proa,

Av. Pedro de Mendoza 1929. Entrada: $50.

Viernes 29

Kevin Johansen+The Nada

Cuando a principios de los dos mil se dio a conocer en el país, su caso llamó la atención: un estadounidense nacido en Alaska fruto de la relación entre una argentina y un gringo que se había negado a combatir en Vietnam. En los noventa, luego de su paso por el under porteño, volvió a Estados Unidos para convertirse en músico residente del mítico CBGB, lo que no hizo más que acrecentar su mito. Sus primeros disco - The Nada (2000), Sur o no Sur (2003), City Zen (2005) y Logo (2007) - marcaron el estilo de una carrera guiada por el cruce de géneros. Hoy y mañana despide el año junto a su banda con el clásico concierto “Fin de fiesta”.

A las 19, en Ciudad Cultural Konex,

Sarmiento 3131. Entrada: $500.

CINE //////////////////////////

Aki Kaurismäki Últimas funciones del ciclo de películas dedicado al director finlandés Aki Kaurismäki. Hoy se proyectará Hamlet va de negocios (1987). En esta adaptación de la emblemática obra de Shakespeare el protagonista se transforma en accionista principal de la compañía transnacional familiar tras la muerte de su padre, que en manos de su tío pretende transformarse en una empresa visionaria de fabricación de patitos de goma. En este film, Kaurismäki cuenta las aventuras de un joven sensible que no sabe si ser o no ser.

A las 19, en el Palais de Glace,

Posadas 1725. Gratis.

Música ////////////////////

Festival Yolanda El sello discográfico independiente, que lleva editados 10 discos, festeja el fin del 2017 con algunas de las bandas que lanzaron a lo largo del primer año de existencia del sello. Tocarán Nunca fui a un parque de diversiones, Glass, Fonso, Coghlan y La vida en familia.

A las 21.30, en el Centro Cultural Matienzo, Pringles 1249. Entrada: $150.

Gala lírica La Banda Sinfónica finaliza con este concierto el exitoso ciclo de Galas Líricas que se realizó durante todo el año por los distintos barrios de la ciudad. Los tenores Enrique Folger, Iván Gancedo y Gustavo López Manzitti interpretarán arias, dúos y tríos del repertorio lírico y algunos clásicos populares. Todos bajo la dirección de los maestros Mario Perusso y Lito Valle.

A las 20, en el Anfiteatro Parque del Centenario, Av. Lillo y Leopoldo Marechal. Gratis.

Nina sessions Dos jóvenes músicas de la escena porteña de blues homenajean el repertorio de Nina Simone. Atravesando los distintos periodos de su obra, recrean las piezas más cercanas al Blues y al Gospel, sin dejar de lado las canciones que hicieron de Simone una leyenda. Con An Díaz en voz y Anita Fabiani en piano.

A las 18, en Bebop Club, Moreno 364. Entrada: $150.

ARTE/////////////////////////

Arte en territorio Por tercer año consecutivo, el ciclo propone acercar y dar a conocer experiencias donde las prácticas artísticas ofrecen instancias transformadoras. Exponen los colectivos: Centro Cultural a Cielo Abierto Armando Labollita, Acción Mutante, Editorial Parador, Matanza Nómade, Ojo de Pez, Rancho Aparte y Vergel.

En el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, Av. Del Libertador 8151. Gratis.

Sábado 30

Luca Bocci

En medio de una oleada de artistas mendocinos en la escena emergente, Luca Bocci publicó su primer disco: Ahora. Un álbum que une la tradición del rock nacional con la vanguardia pop del presente. Su ópera prima confirma el potente desembarco de bandas mendocinas en la escena. Después de la llegada de Usted Señálemelo a Lollapalooza y con Simón Poxyran y sus Perras On The Beach, y, antes, Mi Amigo Invencible, Bocci forma parte de un fenómeno ya consolidado. Ahora es un disco que refleja el estilo esta nueva camada de artistas jóvenes. El show lo abre Fonso, oriundo de Castelar, que este año editó su segundo álbum: Some Plays.

A las 21, en Sala Caras y Caretas 2037,

Sarmiento 2037. Entrada: $300.

Música ////////////////////

Lucas Marti Luego de la salida de su más reciente disco Las sombras que evadimos, Lucas y su banda cierran el año. Banda en vivo: Marcelo Baraj (batería), Ezequiel Kronenberg (bajo), Nicolas Pedrero (guitarra), Sofia Vitola (voz) y Julieta Brotsky (voz).

A las 21, en el Club Cultural Matienzo,

Pringles 1249. Entrada: $200.

Miguel Zavaleta Vuelve a los escenarios para realizar una gira nacional e internacional brindando el extenso repertorio de su carrera artística. Zavaleta fue cantante, tecladista y líder fundador del grupo de pop rock Suéter, que lideró desde junio de 1981 hasta diciembre de 2007. Luego de la separación, emprendió su camino solista y grabó su primer trabajo discográfico independiente: No lo sé, suerte quizás, en 2011.

A las 21.30, en Velvet Club,

Salta 755. Entrada: $250.

Woody Allen night El Paris Jazz Club ofrece un repertorio de canciones que Woody Allen eligió para sus películas,y otras que no pero que podrían haber estado tranquilamente. Con un jazz de New Orleans, acompañado por algunas visuales, pasando brevemente por New York para ver de reojo el Empire State, se intentará aterrizar musicalmente en Paris (si las condiciones climáticas lo permiten).

A las 21 y 24, en Bebop Club,

Moreno Entrada: $200.

CINE //////////////////////////

Los decentes Una joven encuentra trabajo como empleada doméstica cama adentro en un exclusivo barrio privado. Allí descubre que tras el cerco se alza un mundo extraño: es un club nudista. Poco a poco se va insertando en este mundo extraño y pasa cada vez más tiempo allí. La tensión crece exponencialmente y Belén transita entre estos mundos contradictorios. De Lukas Valenta Rinner.

A las 18, en el Museo de Arte Latinoamericano - MALBA, Av. Figueroa Alcorta 3415. Entrada: $60.

ARTE/////////////////////////

Nunca hicimos amistades Santiago O. Rey toma referentes de los años 80 y busca complicidad y comicidad apelando al grotesco popular. Política, derrota y festejo carnavalesco con algo de funerario en una selección de diez obras con mucho papel maché, deformidad y desafío.

En Isla Flotante, Avda. Don Pedro de Mendoza 1561. Gratis.