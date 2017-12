La Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (Enerc) fue nuevamente la sede donde ayer se reunieron el presidente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa), Ralph Haiek, y los integrantes del Consejo Asesor, cuyas funciones son aprobar o desaprobar el presupuesto y elegir comités, entre otras. El presupuesto 2018 todavía no fue aprobado por el Consejo Asesor y se acordó una nueva reunión para el 16 de febrero del año próximo.

El jueves 7 de diciembre las autoridades del Instituto habían informado a través de la Resolución 1565 E/2017 que se implementará durante 2018 un “régimen especial de anticipo de subsidios” para evitar la interrupción de acceso a financiamiento (válido para determinados casos), debido a que el propio Incaa reconoció que no dispone de fondos para atender solicitudes de créditos para la realización de películas hasta 2019. Este era el tema central a discutir nuevamente, tras la primera reunión del viernes 15 de diciembre, donde no se había llegado a un acuerdo.

Uno de los puntos que más hacían ruido de los considerandos de la resolución del Incaa era el tema de bancarización del otorgamiento de créditos. El miembro del Consejo Asesor, en representación de los directores, Fernando Krichmar, contó a PáginaI12 que, previamente, el miércoles, hubo una mesa de trabajo técnica. “Allí dieron a entender que esto de los bancos se les está cayendo. Ningún banco les dio el ok. Hay una crisis en el Banco Nación, que era el primero en la lista, y aparentemente para los otros no está siendo tan atractiva esta propuesta de bancarización. Supongo que no será un buen negocio para los bancos porque si una entidad tiene que ejecutar a un director de cine no debe ser buena prensa”, comentó el cineasta.

“Dijeron que había que buscar una solución creativa, lo cual nos llevó a la discusión de hoy”, contó Krichmar. Como los documentos pertenecientes a los gastos de 2017 y 2018, según el Consejo Asesor le fueron remitidos con poco margen, no les dio el tiempo suficiente para analizarlos fehacientemente. “Son muchos números, tuvimos que consultar con contadores y con abogados. Encontramos un montón de cuestiones extrañas como, por ejemplo, 150 por ciento de aumento en gastos de limpieza o de seguridad”, expresó el consejero al argumentar la necesidad de posponer la discusión de fondo ya no tuvieron tiempo de pedir explicaciones por eso y por otras cuestiones.

Como el presupuesto es de 2018 y la reunión será en febrero el Consejo Asesor votó para que el presidente del Incaa firme una resolución transitoria (la Nº1/2018) cuyo objetivo “es no frenar al Incaa: fue una concesión nuestra para que empiecen a ejecutar el presupuesto pero en febrero ratificamos o no esa resolución y lo mismo con ese presupuesto”, planteó Krichmar. Ayer también votaron nombrar a los mismos integrantes del Comité de Selección y Evaluación de Crédito de Proyectos Documentales por tres meses más “para que no quede todo el verano sin tratamiento de los créditos para películas documentales”, completó Krichmar, al tiempo que señaló que en volumen es el menor porque en el de Documentales “se mueven 11 millones, mientras que en el de Ficción, 170 millones”.