Después de un cierre de listas tenso, el peronismo sale a la cancha unido con una estrategia clara: confrontar con Javier Milei y su modelo económico de ajuste en las elecciones del 7 de septiembre. En diálogo con Página/12, la vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, Verónica Magario, explicó los ejes de la campaña de Fuerza Patria y analizó la situación económica y política del país. “Acá no nos enfrentamos candidatos con candidatos. Yo no estoy acá porque estoy buscando un cargo, estoy acá porque soy la vicegobernadora de Axel Kicillof”, dijo la mujer que encabeza la lista a Diputados provinciales en la tercera sección electoral. El lugar que iba a ocupar la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner antes del fallo que la proscribe. “Es tiempo de armar una cruzada juntos y decirle al Presidente que esto no va más así”, agregó Magario, que disputa una sección clave, que aporta más de cinco millones de electores. Sostiene, además, que el gobierno de La Libertad Avanza quiere ocultar los comicios porque le tiene miedo a provincia.

–¿Por dónde va a ir la campaña de Fuerza Patria?

Es una campaña atípica porque en esta elección participamos todos, desde el gobernador hasta esta vicegobernadora; todos los candidatos son hombres y mujeres que venimos gobernando en nuestra provincia. Fundamentalmente porque es una campaña que va a ir contra Milei, para parar a Milei. Es una campaña donde nosotros, la provincia, mostramos el contramodelo a lo que Milei hace. Queremos convocar a la sociedad, sumar a todos: los docentes, los universitarios, los profesionales, los médicos, los abogados, los hombres y mujeres de la producción, los de las Pymes, los de las empresas, los comerciantes que hoy la están pasando mal. Esto no es lo que prometió Milei y en esta provincia, que es tan productiva y es la más grande, la que más produce, comercializa y exporta; está pasando el peor de los momentos. Entonces la gran convocatoria del 7 de septiembre es a votar contra Milei.

–Los movimientos con el dólar de los últimos días, ¿influyen en esta elección que es provincial?

–Hay muchas cosas que vienen impactando sobre Milei y sobre su gobierno. Está claro que la recesión y el ajuste que generó, ha hecho que todos perdamos salario, perdamos consumo, ya no hay más changas, ya no hay más posibilidad ni siquiera de vacacionar. En la provincia de Buenos Aires hemos tenido unas vacaciones donde hubo una ocupación del 30 por ciento solamente de las plazas hotelera. Pero hay mucho trabajo informal que se perdió porque no hay consumo de los que aún tienen un salario. Se supone que Milei vino a arreglar la macro y nos desarmó la micro, la de todos los días, la del bolsillo, la cotidiana. El programa de Milei vino a destruir las industrias. Esos préstamos que él sigue recibiendo del Fondo Monetario Internacional son un salvavidas de plomo, te hundís. Esto va a traer más ajuste, va a traer más recesión. Este modelo económico se cae por sí solo. Por eso, es un tiempo para armar una cruzada juntos, para decirle a Milei: “Esto no va más así”. Es tiempo de parar este modelo económico, "Milei es momento de que cambies el rumbo, Milei hacé otra cosa porque ésto no lo queremos más". Para eso hay que ir a votar.

–¿Cuánto puede incidir el acuerdo entre La Libertad Avanza y el PRO?

–¿Por qué Milei y Macri van juntos? Porque son la misma cosa. Porque representan el mismo modelo, tuvieron y tienen al mismo ministro de Economía, que vuelve a fracasar. El PRO y Milei son la misma cuestión y por eso van juntos en ésta elección. Por eso el radicalismo toma otro camino. Te ajustan las tarifas de luz, de gas, te sacan los subsidios, entonces hoy en el conurbano estás pagando una tarifa entre 70 mil y 134 mil pesos de luz. Ha caído muchísimo la producción y el trabajo, las suspensiones han empezado a aparecer, hoy en la Argentina vos tenés 13 mil pymes que cerraron y 31 Pymes que todos los días van cerrando. La contracara somos nosotros que, aún sin los aportes, sin los fondos que nos deberían dar, Axel ha hecho un gobierno donde sigue construyendo viviendas, escuelas, entregando resonadores, entregando salas de salud, apostando a la obra pública.

–En la tercera sección se enfrenta con el excomisario Maximiliano Bondarenko, que tiene como eje de campaña la inseguridad. ¿Cómo se posicionan frente a eso siendo gobierno?

–Nosotros nos enfrentamos a Milei. No nos vamos a enfrentar a personajes o a personas que no sabemos si vienen de la política o no. Los que vinimos a la política y los que nacimos en el peronismo hemos trabajado toda la vida porque aquellos que necesitan más puedan tener acceso a todo. Nuestro modelo fue siempre construir para que todo el mundo tenga la posibilidad de tener esa vida digna. Que los jubilados tengan una jubilación digna después de haber trabajado tantos años. Hoy están optando entre comer o comprar los remedios. ¿Y eso qué significa? La muerte de un jubilado. Ese es el modelo al que nos enfrentamos. Acá no nos enfrentamos candidatos con candidatos. Yo no estoy de candidata acá porque estoy buscando un cargo, porque estoy buscando un lugar en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Estoy acá porque soy la vicegobernadora de Axel Kicillof. Estoy acá porque soy la vicegobernadora de la Provincia de Buenos Aires, porque siguen mintiendo, ahora nos están echando la culpa de que el dólar aumenta por nosotros. Nos preocupa de verdad es lo que le está pasando a la gente, y es hora de que desenmascaremos a este hombre. Lo que hay que hacer es esto, mostrar que hay formas distintas de gobernar, totalmente distintas.

–¿Cómo siguen los vínculos entre las distintas partes del peronismo tras el cierre de listas tenso?

–El peronismo siempre tiene escaramuzas y siempre tiene diferencias, pero sabemos resolverlas desde adentro. Todos los cierres de listas son complejos, pero eso ya quedó muy atrás. Estamos todos trabajando en conjunto para llevar adelante esta elección y la de octubre. Todos sabemos, junto a nuestros intendentes, a los dirigentes, que hay que enfrentar a Milei y nosotros somos la única fuerza que puede hacerlo. Por eso estamos unidos y por eso hemos encontrado la unidad como forma de enfrentarlo a Milei.

–¿De qué modo gravita la figura de Cristina Kirchner en esta campaña y el pedido por su liberación?

–Es una cosa injusta, tremendamente injusta que Cristina esté presa en una causa que no se termina de comprender. Una mujer con mucho liderazgo, ella está siempre presente en nuestro espacio, sin duda. Lo más importante de esto es que nos convocamos todos a dar la pelea contra Milei, a dar la pelea contra aquellos derechos que quita Milei porque nosotros vimos desde el 2003 para acá cómo se construyeron derechos y se fueron dando las posibilidades. Aquello que se conquistó durante muchísimo tiempo y que ya se naturalizó y que, ahora que lo vemos recortarse nuevamente, es cuando empezamos a comprender que hay que recuperarlo. Destruir se destruye rapidísimo, que es lo que está haciendo. Pero reconstruir nos va a llevar mucho tiempo y en eso vamos a estar siempre los peronistas todos unidos.

–¿Les preocupa el ausentismo?

–Si uno analiza las elecciones en las distintas provincias, sí. Porque, además, ¿Quién conoce la elección del 7 de septiembre? Está tapada, está oculta. La oculta el Gobierno Nacional, que solo habla del 26 de octubre como si fuera la única elección. No es así, en la provincia de Buenos Aires tenemos dos elecciones: una es el 7 de septiembre y la otra es el 26 de octubre. En ambas hay que ir a votar porque ese ausentismo, ese desgano hay que manifestarlo en las urnas pero en contra de Milei.

– ¿Por qué Milei quiere tapar las elecciones bonaerenses?

Es una elección que Milei quiere ocultar porque le tiene miedo a la provincia de Buenos Aires. Es donde él perdió el balotaje, la provincia que nunca creyó en Milei. Y como está hoy la situación, menos aún. Y por eso la oculta, para que no vayan a votar, para que no sepan. Ahora no hay avisos para que chequees el padrón. Hay que revisar los padrones porque han cambiado. Hay que convocar a todo el mundo, al que está desahuciado, al que lo está pasando mal, al que se siente fuera del sistema, al que no cree más en la política. Porque Milei creó este clima, es el responsable de que ya nadie crea en nadie. Y hay que volver a esperanzar. Los argentinos siempre salimos de las crisis y el peronismo siempre estuvo presente. Y nosotros somos una fuerza, hoy somos Fuerza Patria, que estamos dispuestos a hacer ese camino, ese camino de recuperar el rumbo. Hoy hay que decirle Milei: “Basta, hasta acá llegaste”.