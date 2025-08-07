Peatonal Power Rock es el nombre del show que dará Banda Verde esta noche, a las 21, en Teatro Lavardén (Sarmiento y Mendoza). Conocida por sus actuaciones en la peatonal Córdoba, la agrupación hará bailar a todo el teatro con sus temas más conocidos y nuevas versiones de clásicos.

Banda Verde es un proyecto musical que se presenta tanto en espacios públicos como privados y que fue creado en el año 2009 por los músicos rosarinos Bruno Ferrúa (batería) y el siempre recordado Juan José "el Negro" Flores (bajo). Flores murió en 2021. En la actualidad la formación de la banda está integrada por Giorgia Pasero (voz), Luciano Duri (teclado y coros), Bruno Ferrúa (batería), Rodrigo “Piki” Hernández (guitarra y coros) y Gabriel Coronel (bajo y coros).

"Peatonal Power Rock se sustenta hoy en el mismo sueño que le dio vida a Banda Verde: ¡contagiar a todo el mundo las ganas de bailar! Siempre con invitados sorpresa y con mucha adrenalina…", dijeron desde la Banda, que amplió su repertorio, siempre con música eterna de Queen, The Beatles, Credence, Donna Summer, Chuck Berry, Jerry Lee Lewis y Elvis Presley, entre otros.

"La música de todos los tiempos, esa que nos hace mover el cuerpo y las emociones, estará presente en un nuevo repertorio de Banda Verde al que obviamente no le faltarán los clásicos de ayer, de hoy y de siempre… Porque la magia sucederá en el teatro del mismo modo que brota en la calle, reafirmando una fórmula que ya representa un verdadero sello rosarino", adelantaron.

Con una formación fluctuante a través de los años, la Banda consolida un sonido y una calidad que disfrutan quienes los encuentran en Corrientes y Córdoba, justo debajo de la Bolsa de Comercio, cualquier sábado, y también en el teatro.

Prometen "una fiesta rockera llena de emoción, movimiento y muchas sorpresas. Porque lo suyo no es solo música, es una invitación a vivirla, a bailarla y a compartirla con intensidad". Y aseguran que habrá "pura adrenalina, invitados sorpresa y la magia de siempre. Porque cuando suena Banda Verde, todo el mundo baila".

Las entradas están a la venta en la página web de Plataforma Lavardén.