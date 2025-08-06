El Festival Flama que organiza la Dirección de Niñez y Adolescencia municipal de Mar del Plata tendrá este sábado una nueva edición destinada a la cultura urbana: con entrada libre y gratuita tendrá lugar desde las 14 y hasta las 18 en el Teatro Municipal Colón.

El Festival Flama es una iniciativa que desde hace varios años impulsa el Municipio con el fin de promover espacios de participación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en un marco de intercambio y de experiencias artísticas y recreativas vinculadas a sus propios temas de interés. Surge como respuesta a un contecto atomizante, bajo la intención de alejar a los niños de las pantallas e incitarlos a la socialización.



Según informaron desde la Municipalidad, la próxima edición del festival denominada “A tu ritmo” tendrá lugar el sábado en la sala de Hipólito Yrigoyen entre San Martín y avenida Luro destinada tanto a prestigiosas academias de baile de la ciudad como también a muestras de expresiones de la cultura urbana.

Es por eso que durante la jornada habrá números variados y presentaciones de distintas academias de la ciudad tales como Dance up, 5678 Dance Group, Movimiento Brendance, Brydance, Luz Pugliese danza estudio, Alma de Bailarín, Academia Sueños, Extreme dance e Instituto Anahí Ramos.

Este espectáculo abierto a todo público será una oportunidad única para conocer el trabajo y el talento que se explora y entrena en los distintos institutos y academias, espacios destinados a promover una relación saludable con el cuerpo y a difundir el disfrute y el aprendizaje a través del movimiento y de los distintos ritmos urbanos. Como suele suceder en estas propuestas, la entrada será libre y gratuita.

A lo largo del año pasado, el Festival Flama tuvo cinco ediciones, que contaron con gran diversidad de shows en vivo y números a cargo de instituciones marplatenses como 5678 Dance Group, Movimiento Brendance, Dance Up y Press Out. También se disfrutaron espectáculos de beatboxing, poppin y batallas de breaking, con cuadros protagonizados tanto por grupos infantiles como de adultos.



En ese sentido, ya adelantaron que las próximas ediciones del festival tendrán temáticas totalmente distintas a la de este sábado: una dedicada a la Edad Media y otra al universo de la saga Harry Potter. Quienes deseen mayor información pueden visitar el sitio web oficial.