El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se quebró al celebrar la noticia de que, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Brasil logró salir nuevamente del Mapa del Hambre. Durante un acto en el Palacio de Planalto, Lula recordó momentos de su infancia y juventud.

"Era muy joven en la fábrica y siempre los compañeros me ofrecían algo para comer. Yo decía que no tenía hambre, pero por dentro imaginaba morder aquel sándwich. Me quedaba en silencio, con vergüenza de admitir que estaba con hambre, y volvía a trabajar", relató el mandatario con la voz entrecortada.

Lula destacó que esa experiencia personal marcó su vida y es la razón por la que el combate contra el hambre es una prioridad para su gobierno. "Es fácil dar un discurso, pero cuidar del pobre de verdad se hace con el corazón. El hambre no duele, te va carcomiendo por dentro", afirmó antes de agregar que ese flagelo "no se resuelve con parches, es responsabilidad del Estado".

El mandatario brasileño subrayó que el logro no es solo del gobierno, sino de la sociedad civil y de las organizaciones sociales que colaboran con el Estado. "Solos no hubiéramos hecho ni el 10 por ciento de lo que logramos. Fue gracias a cada miembro del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria, a los movimientos sociales y sindicales, a las iglesias", dijo Lula.

El ministro de Desarrollo Social, Wellington Dias, recordó que esta es la segunda vez que Brasil sale de esta categoría bajo un gobierno de Lula. La primera fue en 2014, pero el país había retrocedido a partir de 2018 por los cambios en las políticas sociales. Según la FAO, Brasil logró el objetivo antes de lo previsto, ya que la meta inicial era 2026.