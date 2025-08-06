El gobierno de Javier Milei homologó la paritaria de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS), el sindicato más grande de la Argentina, que suele ser utilizada como testigo para otras negociaciones salariales. La Secretaría de Trabajo convalidó el acuerdo que ya se había alcanzado y estaba pendiente, más lo acordado para el segundo semestre del año.

El entendimiento, que regirá para julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, permite definir la escala salarial de los empleados y empleadas del rubro hasta fin de año. Contempla una asignación remunerativa y no acumulativa del 6%, distribuida de forma escalonada: se aplicará un incremento del 1% mensual, entre julio y diciembre inclusive.

Además, se establecieron sumas no remunerativas mensuales para los trabajadores de todas las categorías, a modo de compensación complementaria. El convenio incluye una cláusula de revisión, estipulada para noviembre. Por el sector patronal, firmaron la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales (UDECA), en el marco de la paritaria anual 2024/2025.

Al respecto, el secretario general de FAECYS, Armando Cavalieri, señaló: "Este acuerdo representa una señal de continuidad y compromiso en el diálogo entre gremio y empresas. Apostamos a la estabilidad del ingreso, pero también al monitoreo permanente del contexto para actuar con responsabilidad". "La homologación da certeza jurídica y previsibilidad a las partes, sin dejar de atender la dinámica inflacionaria", sentenció.