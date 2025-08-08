Otras formas - 6 puntos

(Argentina, 2025)

Dirección: Florencia Ciliberti.

Guion: Florencia Ciliberti, Paulina Bettendorff y Natalia Labaké.

Duración: 88 minutos.

Estreno exclusivamente en Malba Cine (Av. Figueroa Alcorta 3415), los viernes a las 20 horas.

Todo comenzó con “El gusanito”, la canción compuesta por Jorge de la Vega y publicada en 1968 en el álbum El gusanito en persona. Al menos así comienza todo en Otras formas, el documental dirigido por la artista y música Florencia Ciliberti que, como el resto de los homenajeados –incluido por supuesto de la Vega– transitaron y transitan los terrenos de la plástica y la música en paralelo y, a veces, en simultáneo.

La película es el último paso de un proyecto ambicioso y multidisciplinario que incluyó la creación de un sello discográfico (gracias a ello se reeditó el disco pionero de de la Vega) y la publicación de un libro, todos ellos con la impronta mentora de Ciliberti. Otra de las figuras que surge de inmediato en este racconto con bienvenidas derivas es el de Federico Peralta Ramos, dadaísta por adopción y excéntrico por adopción. La propia realizadora pone el cuerpo a la hora de encontrarse con los artistas contemporáneos en este recorrido de corte tradicional pero jugoso contenido.

No es caprichoso, mucho menos descolgado, que en cierto momento ocupe la pantalla el centro de experimentación musical del Instituto Di Tella, con sus aparatos capaces de generar los más modernos sonidos electrónicos. Tampoco que más tarde se dedique un buen espacio a uno de sus tantos hijos creativos, el artista conceptual y célebre letrista Roberto Jacoby, responsable de muchas de las palabras incluidas en los temas de Virus. Fue también él quien tomó una serie de fotografías “en reversa” durante uno de los recitales de la banda liderada por Federico Moura, apuntando el lente de la cámara al público allí debajo en lugar de dirigirlo al escenario. También Eduardo Costa recuerda sus colaboraciones con el fallecido cantante, en particular detallando las estrofas de ”Luna de miel”, y Vivi Tellas recuerda cómo garabateó la letra de “Cleopatra, la reina del twist” en el Café Einstein. Pero más allá de esos ejemplos con amplia repercusión popular, Otras formas aborda en gran medida otros procesos creativos poco conocidos por el gran público.

Como el subtítulo de la propia película lo deja en claro, se trata de recopilar, analizar y poner de relieve a aquellos artistas visuales que hacen música, muchas veces en los márgenes o en lo que aún sigue llamándose under, pero siempre en el ámbito local (no hay aquí referencias a los muchos artistas internacionales que abonaron las mismas amalgamas). En ese sentido, es esencial en el film el trabajo de recuperación y edición del material de archivo, indispensable a la hora de (re)construir una historia de un dichoso concepto que siempre está en movimiento.

Dani Umpi, Lolo & Lauti, Matías Duville y Ana Gallardo son algunos de los artistas/músicos contemporáneos que participan del documental, y en sus reflexiones y creaciones se ponen en tensión los límites entre las formas creativas, sus mutaciones y simbiosis. Interesante para el neófito pero también para aquellos espectadores empapados en la “escena”, Otras formas aporta un grano de arena en pos de la visibilización artística en tiempos de sospechas y acechos institucionales.