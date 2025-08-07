Voceros del presidente y su falange de troleros salieron a cubrirse con sus ya remanidas agresiones confusionistas: “se viene el fraude kuka en provincia de Buenos Aires” y “todo marcha de acuerdo al plan”. Completaron la maniobra vendehumo acusando a tres grandes bancos de ser los causantes de la inflación de los verdes. Si se lanzan con estos bolazos, se nota que algo huele mal en la comarca lib
“Veto todo”. Parlamento, “Afuera”
Este es un contenido periodístico exclusivo para Soci@s, para leerlo completo subite a nuestro colectivo.