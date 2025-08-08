Venció el plazo para definir frentes y alianzas políticas de cara a la elección legislativa del 26 de octubre, donde Santa Fe habrá de renovar 9 de sus 19 diputados nacionales. Y mientras ayer se dirimía esa grilla, bajó una intimación de la Cámara Nacional Electoral al Partido Justicialista de Santa Fe para que apure y defina sus candidaturas oficiales para ese comicio, como una réplica al planteo judicial del sector de Omar Perotti, que rechazaba la forma en la que el partido ya anotó el nombre de lo que será su lista oficial, Fuerza Patria, una discusión en la que no tuvo cabida, según portavoces del ex gobernador. El apuro judicial ahora apunta a que el partido explicite la manera en la que confeccionará la lista de Fuerza Patria, y no dejarlo librado nomás a las oscuridades de una rosca selectiva.

El emplazamiento de la autoridad electoral, firmado por el juez federal Aurelio Cuello Murúa, llegó el miércoles a la conducción partidaria a cargo de Guillermo Cornaglia, y exigía que en 24 horas defina con qué modalidad consagrará sus candidaturas para octubre. La acción fue activada por el reclamo de Hacemos Santa Fe, el perottismo, que judicializó la interna porque intenta evitar una imposición de nombres que lo deje afuera. Uno de los nombres que pretende colar allí es Roberto Mirabella, que rompió con el bloque Unión por la Patria y en diciembre expira su mandato. Pero también este sector prepara la carta de la ex ministra de Salud y actual diputada provincial, Sonia Martorano, para probarse en la elección nacional. Hay tiempo hasta el 17 de agosto.

El asunto es que en el peronismo hay otras opciones con vocación de liderar la nómina, como el diputado Eduardo Toniolli, que también cumplirá su mandato en diciembre, y Agustín Rossi.

En esa puja es que el exministro de Trabajo, actual portavoz del perottismo, Juan Manuel Pusineri, explicó que el planteo fue exigir que se haga cumplir al PJ Santa Fe una regla de la ley electoral que establece la obligación de garantizar mecanismos internos democráticos para la participación y elección de candidatos, habida cuenta de que en este comicio no hay PASO porque el Ejecutivo así lo decretó en febrero.

Desde entonces, aseveró Pusineri, este espacio pidió sin éxito que la cúpula partidaria aclare cómo resolver las candidaturas entre tantos sectores que componen el movimiento peronista en Santa Fe. De ahí sobrevino la intimación de la Cámara Nacional Electoral, y la posibilidad de que entonces las listas que lleven el sello PJ puedan ser impugnadas llegado el caso.

Por lo pronto, la alianza oficial del PJ contiene a otros partidos, a saber: Frente Renovador, Partido Santafesino 100%, Ciudad Futura, Partido Solidario, Partido Principios y Valores, Frente Grande, Partido Progreso Social, Instrumento Electoral por la Unidad Popular, Patria Grande, Partido Federal y el Movimiento Nacional Alfonsinista. Aquí no aparecen La Cámpora, Movimiento Evita ni La Corriente (rossismo), pero es claro que forman parte de este colectivo. El único que está afuera es Hacemos Santa Fe.

Hasta ayer, en el perottismo hacían prevalecer su intención de competir en octubre dentro del peronismo; pero nadie descarta la posibilidad de que lo hagan por fuera con otros partidos menores como aliados.

El tiempo sigue corriendo porque el 17 de agosto vencerá el plazo donde sí habrá que presentar las listas con nombres y apellidos a la autoridad electoral.

Mientras tanto, quedó firme y registrado el frente "Provincias Unidas", con el que Maximiliano Pullaro armará lista de candidatos con eje en su acuerdo de gobernadores de Córdoba, Chubut, Jujuy y Santa Cruz. Por Santa Fe la nómina será encabezada por la vicegobernadora Gisela Scaglia, y todo indica que Pullaro le concedió al socialismo el segundo lugar de la boleta, y que sería para el actual diputado provincial Pablo Farías.

A la par, Karina Milei inscribió la marca propia de La Libertad Avanza, y sin necesitar del PRO, como sí lo hizo en Buenos Aires y otros distritos. El partido de Macri, como ocurre a nivel país, va quedando abducido en Santa Fe por el pullarismo, como en el caso de su presidenta, Scaglia, y por el influjo libertario en cuanto a los referentes alineados con Patricia Bullrich.

La izquierda registró su frente, en el marco de la estrategia nacional acordada entre cuatro partidos. Es el Frente de Izquierda de los Trabajadores - Unidad, y el primer candidato a diputado nacional por Santa Fe será el docente rosarino Franco Casasola.

El Frente Amplio por la Soberanía también se ubicó en esta grilla, sin sorpresas. Aquí irá Carlos Del Frade como cabeza de lista, acompañado por Gabriela Sosa (Libres del Sur) y Luciano Vigoni (PS Bases). Este frente se nutre de varios sectores como los mencionados, y Partido Comunista, PARES, Concejalía Popular, entre otros.