Los trabajos detrás de cámaras a menudo revelan las luchas y aprendizajes de los actores durante escenas recordadas. Chad Michael Murray, conocido por su papel en la comedia Un viernes de locos (Freaky Friday) de Disney, reflexionó recientemente sobre una escena particular de canto. Aquella secuencia, donde Murray interpreta "Baby One More Time" de Britney Spears, es una de las más memorables de la película de 2003. Durante la promoción de la próxima secuela, Freakier Friday, el actor compartió detalles sobre los desafíos de esa filmación emblemática.

Freaky Friday: La escena que marcó una generación

Estrenada en 2003, Freaky Friday sigue siendo un referente en el género de comedias de intercambio corporal. La película, protagonizada por Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan, narra la historia de una madre y su hija que, debido a circunstancias impredecibles, intercambian cuerpos y deben adaptarse a la vida de la otra.

Uno de los momentos más inolvidables es la escena en la que Jake, interpretado por Chad Michael Murray, canta una serenata, pero no a la madre, Tess (Jamie Lee Curtis), como él cree, sino a Anna (Lindsay Lohan) atrapada en el cuerpo de Tess. Murray, que estaba al inicio de su carrera cinematográfica, recordó la presión de no solo actuar, sino también cantar en un ambiente lleno de expectativas. Detalló que interpretar "Baby One More Time" fue una experiencia "absolutamente aterradora", especialmente siendo un joven de 19 años que no se consideraba cantante. "Era como lanzarme de un precipicio", confesó, al relatar cómo enfrentó sus temores en el set.

El momento icónico del canto en el vecindario y su impacto

La escena no solo quedaría grabada en la memoria del público, sino también en la de Murray, quien admitió que grabar en un vecindario real, con restricciones de ruido y frente a una audiencia improvisada de vecinos, aumentó su nerviosismo. "El director, Mark Waters, logró captar la autenticidad del momento", destacó Murray, agradecido de que la escena perdurara como algo emblemático. El uso de una locación tan real y la presencia espontánea de los vecinos como público crearon una atmósfera inolvidable tanto para el actor como para quienes disfrutaron de la película. "Aunque fue embarazoso en su momento, mirar atrás y ver cómo fue bien recibida es increíble", reflexionó Murray.

Secuela de Freakier Friday y sus expectativas

El regreso de Freakier Friday, ya disponible en cines de Argentina, trae de vuelta a los protagonistas para nuevas aventuras. En medio de la promoción, el elenco compartió su entusiasmo por reinterpretar roles que definieron generaciones. Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis regresan junto a Murray, y sus anécdotas del pasado crearon un vínculo afectivo entre las dos producciones. "Siempre es gratificante ver cómo una película puede convertirse en algo significativo para tanta gente", comentó Murray, subrayando la importancia de una narración que combina humor y sentimiento.

La nueva película promete no solo recuperar la magia del original, sino también expandir su legado con situaciones igualmente intensas. La segunda entrega espera ofrecer a los fans una experiencia que combine nostalgia con nuevas dinámicas entre los personajes. Jake, quien vuelve al encontrarse con situaciones absurdas y conmovedoras, trae consigo la esencia del humor que atrae a diferentes generaciones. Estos preparativos han interesado a los seguidores del filme original y han captado la atención de nuevas audiencias ansiosas por descubrir la magia de Freaky Friday.

