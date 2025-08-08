El presidente Javier Milei brinda este viernes un mensaje a través de la cadena nacional, luego del duro traspié que recibió el miércoles pasado en la Cámara de Diputados, donde perdió 12 votaciones consecutivas.



La declaración en el Salón Blanco de la Casa Rosada tiene una duración aproximada de 23 minutos y fue anticipada por el vocero Manuel Adorni en la conferencia de prensa de este mediodía.

En el mensaje presidencial, el mandatario hace referencia a las iniciativas aprobadas en el Congreso que decidió vetar y a los futuros frenos que le pondrá a otros proyectos.

Las principales frases de Javier Milei en cadena nacional

-Vinimos a arreglar la economía de raíz, y eso es a través del orden fiscal, monetario y cambiario. La inflación se ha desplomado. Sacamos de la pobreza a más de 12 millones de personas. Y los salarios le vienen ganando a la inflación. Nada valioso en la vida ocurre de la noche a la mañana.

-En el último mes el Congreso impulsó un conjunto de leyes dirigidas a destruir el superávit fiscal. Usando causas nobles como excusas promulgan leyes que llevan a la quiebra al Estado nacional.

-Sería fácil acompañar cualquier iniciativa como hicieron los anteriores presidentes, pero mi tarea no es hacer lo que me conviene a mi en términos de poder. No vine acá a buscar atajos, sino a dar vuelta la página de la decadente historia. Aumentar el gasto público es un acto destructivo.



-Frente a los continuos intentos de atentar contra el programa del gobierno quiero anunciarle que en los próximos días estaremos tomando medidas para amurallar el déficit cero y la política monetaria de este gobierno. En primer lugar, el lunes firmaré una instrucción al Ministerio de economía para prohibir que el tesoro financie el gasto primario con emisión monetaria. El tesoro no podrá solicitar dinero al Banco Central para financiar su gasto.

-En segundo lugar, en los próximo días estaré enviando un proyecto de ley para penalizar la aprobación de presupuestos nacionales que incurran en déficit fiscal. Este proyecto establece una regla fiscal estricta que le exige al sector público nacional obtener un resultado financiero con equilibrio o superávit. Cada peso nuevo que quieran gastar tiene que tener un nombre y un apellido. Tienen que decir de dónde sale y a quién se lo sacan. también establecerá una sanción penal a los legisladores y funcionarios que no cumplan con estas nuevas reglas fiscales.