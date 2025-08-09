La Convención Reformadora tendrá presidencias honorarias en cada una de las convocatorias hasta terminar su tarea. La iniciativa de Facundo Olivera, convencional de Más para Santa Fe (PJ), planteó que el primer reconocido sea Roberto Juan Sinigaglia, quien fuera convencional constituyente por el Partido Laborista en el año 1962 y luego detenido-desaparecido el 11 de mayo de 1976, cuya historia casi desconocida en la provincia fue contada hace unas semanas por Rosario/12. Olivera, explicó que la iniciativa de proponer como presidente honorario a Sinigaglia respondió a una presentación del Foro contra la Impunidad y por la Justicia, y el Espacio de Memoria de Rafaela como reconocimiento al ex convencional que hoy continúa desaparecido.

Roberto Sinigaglia, abogado laboralista, fue electo convencional constituyente para la reforma constitucional de 1962 (con 27 años de edad). Su labor académica, política, gremial y profesional en defensa de los derechos humanos, se truncó el 11 de mayo de 1976 cuando fue secuestrado y desaparecido. En Buenos Aires trabajó junto a Eduardo Luis Duhalde y en el momento de su secuestro trabajaba en la presentación de un habeas corpus por la desaparición del escritor Haroldo Conti. “Este homenaje a Roberto Sinigaglia, no es individual sino colectivo, hemos sentado en el estrado honorario a los 30.000 desaparecidos”, dijo Olivera en su emotivo discurso.