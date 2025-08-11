La semana comienza con medidas de fuerza en la Universidad Nacional de Rosario (UNR), donde habrá un paro docente del 11 al 14 de agosto, que dejará sin actividad a la institución durante toda la semana, por el día no laborable del viernes. Las razones de la huelga exceden a la urgente recomposición salarial y tienen que ver con la supervivencia misma de la educación superior argentina, tal como se publicó en Rosario/12.

En tanto, en la seccional Rosario de la Universidad Tecnológica Nacional, hoy comienza un paro de 48 horas. Daniela Díaz, vicepresidenta de FAGDUT, el gremio que nuclea a la docencia de la UTN, hizo mención a los porcentajes alcanzados en la consulta que se hizo de forma presencial y virtual a los afiliados. Un 60,2% votó por un paro de 48 horas con visibilización en medios. "Los salarios no pueden esperar los tiempos legislativos", advirtieron desde FADGUT.