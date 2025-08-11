La Juventud Peronista de la Primera sección electoral bonaerense organizó este domingo en San Martín un “Campañatón” que reunió a más de 70 jóvenes artistas plásticos, músicos, cineastas, guionistas, programadores, grafiteros, “stencileros”, creadores de memes y militantes para producir material de difusión en apoyo a los candidatos de Fuerza Patria en las elecciones provinciales del 7 de septiembre.

Bajo el lema “esta elección la ganamos todos juntos”, el encuentro tuvo como objetivo sumar creatividad y trabajo colectivo a la campaña de la lista que encabeza Gabriel Katopodis como primer candidato a senador provincial por la Primera.

“Vení a crear tus propias piezas de campaña. Vamos a sumar fuerzas para frenar a Milei”, fue la invitación que circuló en redes sociales en los días previos. La propuesta apuntó a que cada participante elaborara su propio contenido para multiplicar el alcance de la campaña en redes y en la vía pública.

Los organizadores remarcaron que el formato del “Campañatón” busca canalizar la participación política de los más jóvenes a través de herramientas artísticas y tecnológicas. “Es la manera de poner en valor los talentos de nuestra generación para la militancia y para defender el proyecto que representa Fuerza Patria”, explicaron.

La jornada se extendió desde la mañana con talleres colaborativos, instancias de producción y presentaciones de las piezas creadas. La consigna final fue clara: cada imagen, canción o video producido es un aporte para contrarrestar las políticas del gobierno de Javier Milei, al que acusan de “desfinanciar la provincia y atacar derechos conquistados”.

Con las elecciones del 7 de septiembre en el horizonte, Fuerza Patria busca combinar militancia territorial y creatividad digital para consolidar su mensaje en la recta final de la campaña.