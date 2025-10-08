El diputado nacional por el Partido Socialista, Esteban Paulón, se manifestó escéptico sobre la posibilidad de lograr expulsar este mismo miércoles a José Luis Espert de su banca en la Cámara Baja luego de su imputación por el vínculo con “Fred” Machado y un presunto financiamiento de su carrera política por parte del narcotráfico.

Ante la pregunta de la 750, Paulón explicó: “Con mi voto van a contar. No sé si llegamos, porque hace falta una mayoría de tres cuartos de la cámara. Pero es importante que se dé un mensaje claro para decir que no se va a dar tolerancia al financiamiento narco en la política”.

“Se hablaba de una licencia hasta el fin del mandato, o de una renuncia. Lo que es real es que, como pasó con su historia y su relato con Machado, Spagnuolo, día a día aparece nuevos elementos”, afirmó.

En tanto, sobre el escándalo de corrupción, dijo: “Está claro que no termina en Espert. Machado, antes de que se firme su extradición, hizo surgir otra vinculación nombrando a una diputada, Lilia Lemoine. Me parece que hay muchos elementos para avanzar en la destitución de Espert y la investigación sobre los vínculos con otros diputados y diputadas”.

Si bien Paulón consideró fundamental dar un mensaje claro cuanto antes sobre este tema, dijo, de no avanzar este miércoles con la remoción, se podría pensar en proyectos de acá a unas semanas hacia adelante.

“No hay motivo por el cual Espert siga siendo diputado un minuto más, pero con que el bloque de LLA y algunos del PRO lo sostengan, no se consiguen los votos. Pero se puede empezar y tomar más elementos y a partir de ahí hacer un dictamen”, afirmó.

Y añadió: “Estamos hablando de un proceso que en lugar de resolverse hoy puede demorar dos o tres semanas más. El tema es que el proyecto se pida. Supongo que vamos a lograr emplazar el tema y ponerlo en agenda de las comisiones”.