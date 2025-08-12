En El apostador, una película de 2014 protagonizada por Mark Wahlberg y dirigida por Rupert Wyatt, el profesor de literatura Jim Bennett lleva una vida secreta como jugador de apuestas fuertes, y pide prestado a un gánster. Mientras la relación con una estudiante se profundiza, Bennett debe arriesgarlo todo (Netflix.)
