La agenda deportiva tendrá esta semana a las copas en el centro de la escena. Nueve equipos argentinos siguen en carrera en las competiciones internacionales y afrontarán una semana clave en la que se combinará el cierre de la cuarta fecha del Clausura con el reinicio de las principales ligas europeas.
Torneo Clausura
La cuarta jornada cierra con el cruce interzonal de la fecha
Lunes:
19.00: Defensa y Justicia vs Deportivo Riestra
Copa Libertadores
El torneo se retoma en los Octavos de Final con cuatro argentinos en competencia
Martes:
19.00: Fortaleza vs Vélez
21.30: Peñarol vs Racing
Miércoles:
19.00: Cerro Porteño vs Estudiantes
Jueves:
21.30: Libertad vs River
Copa Sudamericana
También con presencia argentina, se juegan los partidos de ida de Octavos de final
Martes:
19.00: Once Caldas vs Huracán
Miércoles:
21.30: U de Chile vs Independiente
Jueves:
19.00: Atlético Mineiro vs Godoy Cruz
21.30: Central Córdoba vs Lanús
Primera Nacional
Termina la fecha 26, con un cruce de la Zona A, que tiene a Deportivo Madryn como puntero
Lunes:
21.10: Racing CBA vs Quilmes
Liga Femenina
Termina la primera fecha del Torneo Clausura
Lunes:
15.15: Racing vs San Lorenzo
Martes:
12.00: Huracán vs Boca
Liga Española
Comienza una nueva temporada en España, luego del título que ganó Barcelona en mayo
Viernes:
14.00: Girona vs Rayo Vallecano
16.30: Villarreal vs Real Oviedo
Ligue 1
También vuelve la Liga Francesa, después del campeonato conseguido por PSG
Viernes:
15.45: Rennes vs Marsella