La agenda deportiva tendrá esta semana a las copas en el centro de la escena. Nueve equipos argentinos siguen en carrera en las competiciones internacionales y afrontarán una semana clave en la que se combinará el cierre de la cuarta fecha del Clausura con el reinicio de las principales ligas europeas.



Torneo Clausura

La cuarta jornada cierra con el cruce interzonal de la fecha

Lunes:

19.00: Defensa y Justicia vs Deportivo Riestra

Copa Libertadores

El torneo se retoma en los Octavos de Final con cuatro argentinos en competencia

Martes:

19.00: Fortaleza vs Vélez

21.30: Peñarol vs Racing

Miércoles:

19.00: Cerro Porteño vs Estudiantes

Jueves:

21.30: Libertad vs River

Copa Sudamericana

También con presencia argentina, se juegan los partidos de ida de Octavos de final

Martes:

19.00: Once Caldas vs Huracán

Miércoles:

21.30: U de Chile vs Independiente

Jueves:

19.00: Atlético Mineiro vs Godoy Cruz

21.30: Central Córdoba vs Lanús

Primera Nacional

Termina la fecha 26, con un cruce de la Zona A, que tiene a Deportivo Madryn como puntero

Lunes:

21.10: Racing CBA vs Quilmes

Liga Femenina

Termina la primera fecha del Torneo Clausura

Lunes:

15.15: Racing vs San Lorenzo

Martes:

12.00: Huracán vs Boca

Liga Española

Comienza una nueva temporada en España, luego del título que ganó Barcelona en mayo

Viernes:

14.00: Girona vs Rayo Vallecano

16.30: Villarreal vs Real Oviedo

Ligue 1

También vuelve la Liga Francesa, después del campeonato conseguido por PSG

Viernes:

15.45: Rennes vs Marsella