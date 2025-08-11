Zach Cregger, conocido por su trabajo en Bárbaro y La hora de la desaparición, ha escrito un guión para una nueva película ambientada en el universo DC, titulada Henchmen. En esta cinta, Cregger propone una historia centrada en un secuaz menor que, inesperadamente, logra incapacitar a Batman, desencadenando una serie de eventos que le otorgan notoriedad dentro del mundo delictivo de Gotham. La información, revelada por THR, destaca que aunque personajes icónicos como Joker y Harley Quinn podrían aparecer brevemente, el verdadero enfoque reside en este protagonista atípico.

Obstáculos para el proyecto

El proyecto de Cregger, aunque audaz en su concepto, enfrenta varios obstáculos antes de llegar a la pantalla grande. Según informes, James Gunn y Peter Safran, responsables del universo cinematográfico de DC, aún no han definido quiénes interpretarán a Batman, Joker o Harley Quinn en esta nueva entrega. Esta situación genera incertidumbre sobre la continuidad del proyecto, especialmente en un momento en que Matt Reeves sigue desarrollando su propia versión de Batman.

Henchmen se distingue además por su enfoque en temas más oscuros y su exploración de los individuos menos glamorosos de Gotham. La película busca reflejar la dinámica criminal de la ciudad, ofreciendo una perspectiva novedosa sin recurrir a las hazañas heroicas habituales.

La visión creativa de Henchmen

En un reciente diálogo con medios, Cregger mencionó que, si bien reconoce la existencia de su guión, este no es su próximo proyecto. Antes tiene previsto trabajar en una película basada en Resident Evil, seguida de una obra de ciencia ficción original. Henchmen, por su parte, queda en espera como un desafío futuro no inmediato.

Mientras tanto, la expectativa en torno a una película que desafía las normas tradicionales del cine de superhéroes continúa creciendo. La capacidad de Cregger para ofrecer historias subversivas y presentar personajes complejos sin superpoderes podría señalar una nueva dirección para las producciones ambientadas en Gotham.

Repercusiones en el Universo DC

La propuesta de Henchmen pone de relieve la amplia gama de posibilidades narrativas en el universo DC, que a menudo se centra en figuras heroicas o villanos tradicionales. Los fanáticos esperan que esta película ofrezca una visión alternativa de Gotham, una que resalte la relevancia de los personajes secundarios que, aunque relegados en muchas narrativas, poseen historias dignas de ser contadas.

También han surgido controversias respecto a cómo Henchmen se alineará con el resto del universo cinematográfico de DC, considerando las diferencias creativas entre las historias de superhéroes establecidas y los nuevos enfoques que desafían el statu quo. El futuro de Henchmen depende no solo de detalles logísticos, como el casting de figuras icónicas, sino también del grado de aceptación del público hacia un proyecto que se aparta de lo convencional.

