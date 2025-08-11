Luego del triunfo ante Portugal el pasado domingo, la Selección Argentina de básquetbol sigue afinando su preparación para la Americup 2025. Y en ese sentido, el entrenador Pablo Prigioni anunció un nuevo corte, por lo que el plantel quedó en 14 jugadores.

Tras los cinco amistosos en Madrid, saldados con cuatro victorias ante Angola (dos veces), Sudán del Sur y Portugal y una derrota ante Costa de Marfil, el seleccionado argentino cerró su etapa de trabajos en España para encarar los últimos días en Italia y Panamá, previo al debut del 22 de agosto ante Nicaragua en Managua por la AmeriCup. El entrenador Pablo Prigioni resolvió afrontar estos próximos cuatro partidos amistosos con 14 jugadores, antes de definir la lista final para el máximo torneo continental.

El nuevo corte dispuesto por el técnico fue el del juvenil Tyler Kropp, que así fue el último jugador en dejar el grupo. El joven interno de 18 años completó varias semanas en la órbita de las Selecciones Nacionales entre su destacada Copa del Mundo U19 en Suiza y estas tres semanas de entrenamientos con el equipo mayor, en lo que fue su primera convocatoria con la Selección. Antes de la gira, se suponía que el jugador nacido en Estados Unidos pero de madre argentina iba a terminar siendo desafectado, pero la idea era que sumara valiosos días de trabajo con los referentes del equipo.

Antes de la baja de Kropp, otros dos jóvenes como Tomás Chapero y Lucas Giovannetti también habían terminado su etapa de preparación, lo mismo que Facundo Campazzo, con descanso consensuado con el DT. En tanto Gabriel Deck seguirá la recuperación de su cirugía de cadera en España y tampoco continuará junto al grupo. De esta manera, ya está definido el grupo que jugará el jueves ante Italia en Bologna y el cuadrangular amistoso en Panamá (ante los locales, Brasil y Uruguay).