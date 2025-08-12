"Voy a buscar un jugador más, lo necesito, pero no voy a poner al club en deuda, no vamos a hacer locuras”, aseveró Cristian Fabbiani en relación a la posibilidad que tiene Newell's de sumar un refuerzo hasta fin de mes. El club tiene muchos problemas económicos y por eso no pudo cerrar la contratación de Luis Angel Díaz en los términos que había acordado la dirigencia rojinegra. Es por eso que el entrenador busca para la ofensiva alternativas más económicas, y allí aparecen los nombres de Mario Sanabria, de presente en Aucas de Ecuador, y Teodoro Arce, de General Caballero de Paraguay. Fabbiani dirigió a Sanabria en Deportivo Riestra y es de su preferencia por sobre Arce, pero su salida de Ecuador solo sería por un acuerdo entre clubes y los rojinegros no tienen fondos para hacer frente a la compra de su ficha. El reclamo por un jugador más de parte del Fabbiani reapareció luego de la nueva lesión que sufrió la semana pasada Darío Benedetto y que le impidió aún debutar con la rojinegra.