Estéreo, festival de podcast lanza sus tres convocatorias anuales: Mundial de Ideas, Maratón de Podcast y Premios Aural, dirigidas a productores de podcast, creadores de contenido y público en general. La inscripción se encontrará abierta hasta el viernes 31 de octubre, inclusive. El encuentro de referencia para la cultura del audio y las narrativas digitales, vuelve con su cuarta edición los días 7, 8 y 9 de noviembre, en sus ya clásicas sedes: el Galpón 11 y el El Cairo Cine Público. Este año, bajo la pregunta “¿Cómo suena el futuro?”, el festival propone explorar los desafíos y las oportunidades que atraviesan el mundo del podcasting y el streaming en el presente y hacia lo que viene. Mundial de Ideas: para productores de podcast o creadores de contenido. Un jurado integrado por representantes de las productoras más grandes del país preseleccionará ocho proyectos para que se presenten en vivo en el Festival. Maratón de Podcast: dedicado a la formación y producción; inspirado en los festivales de cine de 72 horas, esta experiencia está dirigida a personas con o sin experiencia, y se divide en las siguientes áreas de trabajo: Producción, Guion, Actuación o Edición de sonido. Premios Aural: reconocimiento a las producciones de podcast más destacadas de Argentina. El Premio Aural celebra lo mejor del podcast argentino. Toda la información está disponible en https://www.festivalestereo.com.ar/.