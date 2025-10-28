En el marco de la Feria del Libro de Rosario en el remozado Cultural Fontanarrosa, Sebastián Riestra, poeta y periodista rosarino, presentó su nuevo libro La ciudad de los amores perdidos, editado por Homo Sapiens Ediciones. Acompañado por Beatriz Vignoli -redactora de Rosario/12-, se refirió sobre su proceso de escritura: “Este libro estuvo conmigo un largo tiempo escondido, diez años exactamente. Hasta que dije es hora de que vayas a buscar el mundo, le hice varios toques y lo solté, con una palmada en la espalda, deseándole suerte. Mi viejo (Jorge Riestra) decía que a los libros había que criarlos, una vez publicados. Yo creo que hay que criarlos un poco, pero fundamentalmente hay que empujarlos, decirle ‘salí, caminá, hacete libro’”.

“Tengo que agradecer el trabajo inmenso que se ha tomado Beatriz, que me ha apoyado estos últimos días con una mirada generosa, que está incluida en el prólogo de mi libro. Siempre que un libro aparece se trata de un texto amoroso. Es una nueva presencia en el mundo, una presencia viva, intensa y sangrante, alguien con quien dialogar”, afirmó el escritor.

Vignoli subrayó cierta luminosidad estética del libro, y Riestra aclaró: “El libro, en cierto sentido, es caótico. Se puede entrar a través de muchas puertas y muchas ventanas. Yo lo organicé de una manera un tanto arbitraria, abriéndole la puerta al sector por el lado de lo más oscuro. El comienzo del libro es una instancia que se llama Derrotas, que de alguna manera es un catálogo de lo perdido. Si el lector tiene el coraje de superar esa primera parte, se va a encontrar con una segunda instancia que se llama Certezas, y que de alguna manera abre el espacio para el consuelo y también para inaugurar aquello que, al pervivir, nos sostiene, nos abraza y nos ilumina”.

El autor también aportó su mirada para analizar a la ciudad en la que siempre vivió: “La Rosario en la cual fui joven era una ciudad muy distinta a la que tengo frente a mí hoy. Era una ciudad que yo podía caminar con libertad y sin miedo. Era una libertad que se abría a las búsquedas y que no me interceptaba. Yo sigo siendo el mismo tipo, que anduvo en la ciudad en colectivo y caminando, no he cambiado. Pero ya no camino en la ciudad como antes. Antes la caminaba buscando árboles y balcones, o mirando si aparecía una bella mujer. Ahora cuando camino de noche, estoy atento. Porque la ciudad se ha convertido en la ciudad de las emboscadas. Ese paisaje que fue generoso, hoy día es un paisaje peligroso. Y los otros, que en esa etapa inicial eran siempre próximos, eran siempre presencia cálida y viva, muchas veces son percibidos como enemigos. Lo que uno rescata son esos lugares, esas personas, esos hábitos, que formaron parte de una época muy bella que es la recuperación democrática. No nos van a derrotar”.

Riestra tiene ocho libros publicados: El ácido en las manos (1991), El porvenir de los muertos (2002), Clitoriana (2003), Romero (2004), Lunita rosarina (2010), Rémora (2015), La muerte duplicada (2019) y ahora La ciudad de los amores perdidos. Su narrativa suele indagar sobre el amor y el desamor, los espacios urbanos y el pasado político argentino. En este nuevo libro, como afirma Vignoli en el prólogo, el escritor “dibuja un mapa preciso de aquella otra ciudad con sus baldíos, sus librerías de viejo, sus bodegones, sus cines y todo aquello que la sociología categoriza como ‘los terceros espacios’ (ni la casa ni el trabajo), que hoy nos hacen tanta falta, en todo el mundo. Esta crónica fiel de los amores perdidos levanta vuelo en la belleza extrema de una lírica. El poeta se anima a imaginar lo que hubiera podido ser, plasmándolo sobre el lienzo de la ausencia”.

En quizá el momento más emotivo de la charla, leyó un fragmento del libro para recordar a Riestra padre, gran referente de la literatura: “En los años de la dictadura, se levantaba a las 5 de la mañana a escribir. Tenía pesadillas y me despertaba gritando a mi hermano y a mí. Mi madre ya había muerto. El miedo que nos escondía durante el día se agazapaba en los sueños. Pero no importaban los insomnios, el terror de afuera, la pena. Él se levantaba a escribir. Nunca conocí a nadie que aplicara tanto rigor a la tarea de escribir como mi padre. Un rigor insoportable. Él sabía que para encontrar hay que buscar sin descanso, y no descansaba. No se trata sólo de capacidad de trabajo, también hay que ir en la dirección correcta. Hay que rechazar al mundo cuando corresponde rechazarlo. Hay que escuchar esa voz que nos habla en la noche. Mi padre sabía perfectamente bien lo que hay que hacer. Y lo hacía”.

“Mi viejo me cuidó el alma. Solía decir que el diario (La Capital) era una cueva, donde había monstruos hermosos como Gary Vila Ortiz. Pero en general son excepciones esos monstruos hermosos. Mi viejo me cuidaba lo más puro, el deseo, la vocación. Y también mis amigos poetas que vinieron después, que participaban de ese mismo fervor, de esa misma ética, que es mi agua. Yo no puedo respirar otra atmósfera que esa. Hay un punto donde yo no transijo con nada, donde soy absolutamente libre. Manejo un montón de instancias de negociación a la hora de actuar, porque vivo. Pero hay un punto donde no negocio, cuando soy absolutamente libre, cuando me planteo lo que pienso y siento. En el libro, en el texto. Y también el quedarme en la ciudad, que fue una decisión de vida, no sé si correcta. Últimamente dudo y es triste”, sostuvo el co-director de la revista Barullo.

Interpelado por Vignoli sobre su estilo literario, el poeta reflexionó: “Yo arranqué con un rigor casi enfermizo, con una poesía tremendamente contenida, sintetizada. Tremendamente cruel, en algún sentido. Yo no podía abrir la mano para soltarme. De a poco fui perdiendo el miedo al error. Mi padre lo tenía. Tenía un miedo grande, era un obsesivo terrible. Y yo fui soltando el alma en el viento, empecé a escribir lentamente de otra manera. Diciendo ‘me voy a equivocar’. Puedo enchastrarme, puedo pecar de cursi, puedo pecar de estúpido. Pero no me importa. Quiero ser auténtico, de ahí no me corro. Pero esa escuela estética que yo recibí es la escuela del rigor obsesivo, por supuesto que es matriz. Pero después aprendí que esa matriz está escrita, que no hay que tener miedo. El gran jinete tiene que cabalgar el caballo encabritado”.

Riestra se refirió sobre la herramienta política y la situación social, que también aborda en el libro: “Política es tener conciencia de lo que nos rodea, tener claro el porqué de las cosas. Política es no ser estúpido, es estar parado en el mundo. La política es una herramienta virtuosa. Es la herramienta que tienen los débiles para defenderse de los poderosos. Sin política no hay nada. Este es un libro profundamente político, aunque no lo parezca. Yo retrato la transformación de una ciudad abierta, donde se podía caminar sin miedo, en la que tenemos ahora, una ciudad fragmentada, donde tenés fronteras que cuando las cruzás cambia el paisaje de una manera oscura. La ciudad del miedo, la ciudad de los countries, la ciudad de los ricos que viven encerrados, la de la gente que recoge basura en las calles. Claro que tiene lugares y cuestiones hermosas, pero al mismo tiempo es una ciudad difícil y triste, y esa tristeza está también en este libro”.

El autor anunció que “tiene una peculiaridad. Salta de la prosa a la poesía, de pronto aparece un haiku y luego un cuento. Hay sorpresas. Hay poemas que indican que no hay desaliento, que hay pasión. Estamos en una época de desaliento, de renunciamiento. Estamos en una época donde la gente agacha la cabeza. Bueno, no lo hago y no lo haré jamás. La pasión está allí, plantada en el mundo. Hay que reconocer que muchas veces uno percibe que ese gesto apasionado es hijo de la voluntad, que no hay demasiados indicios que nos permitan sostener la bandera. Pero cuando llega el momento y uno está acorralado, hay que quedarse contra la pared con la bandera en la mano. Estamos en ese momento, creo que casi todos los argentinos”.

“Hay mucho tango en el libro, porque es la música urbana de Rosario, Buenos Aires y Montevideo. Uno lleva adentro al tango, a medida que las pérdidas surgen. El título del libro es netamente tanguero y si se quiere proustiano, también. Y dialoga con Fito Páez, a quien extraño, por su ciudad de pobres corazones. El tango tiene la característica de regodearse en la nostalgia, pero eso no debe ocurrir. Yo rescato los tangos luminosos, que no son muchos, pero existen. El libro apuesta a la potencia y la alegría”, agregó Riestra.

Respecto a sus experiencias en el oficio periodístico, el escritor detalló: “En el libro hay un texto en homenaje a un queridísimo secretario de redacción, el Negro King, un personaje genuino y noble de La Capital. Es de esos tipos que de alguna manera vincularon el oficio con la bohemia y el trago, con la novela policial, con el cine, y sobre todo con la amistad y el abrazo. Hoy en día las redacciones han perdido, en gran parte, ese candor y magnetismo que tuvieron”.

El autor también agradeció enfáticamente a quienes lo acompañaron, de alguna u otra manera, en su proceso creativo: “Quiero dar las gracias. En primer término a Perico Pérez, que tuvo la audacia de publicar el libro. Y también a los grandes afectos. A mis padres, que me pusieron en el mundo y me dieron un amor, me enseñaron sobre la belleza y el conocimiento. A mi mujer, que sostiene la luz de lo cotidiano, y lo cotidiano es el corazón del mundo. A mis hijas, su pura ternura, que me hacen mi amiga todos los días. Quiero dar las gracias a los grandes amigos y a los amigos poetas. A los que están vivos los voy a soslayar, quiero recordar esa línea media que componen Hugo Diz, el Negro Ielpi y el Turco Isaías, que ahora son ausencias presentes. Fueron amigos, conversamos y aprendimos mucho, se los extraña”.