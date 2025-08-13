En la tan esperada segunda temporada de Merlina, Wednesday Addams, la eterna outsider, se encuentra -de manera desconcertante- en el interior. Después de frustrar al villano y salvar a la escuela Nevermore, la misántropa adolescente interpretada por Jenna Ortega es ahora la nueva "chica popular" de la institución. Todos los ojos están sobre ella y, predeciblemente, odia eso. Es un dilema con el que seguramente los creadores y actores de Merlina pueden relacionarse.

La comedia dramática gótica de Netflix, basada en los oscuros y satíricos personajes ideados por el caricaturista Charles Addams, se encuentra también en un foco incómodo. Cuando se estrenó la primera temporada en 2022, Merlina fue la tercera serie más vista en la plataforma de streaming. Ortega, su protagonista de 22 años, se hizo famosa como estrella de cine casi de la noche a la mañana. Un episodio incluso dio inicio a una tendencia viral de baile. “Todo lo que hago, ya sea un éxito o un fracaso, siempre es una sorpresa para mí”, dice Tim Burton, quien produce la serie y ha dirigido la mitad de los episodios hasta la fecha. “Y no soy el tipo de persona que dice: ‘Oh, esto es por lo que la primera temporada fue exitosa, por lo tanto sé qué hacer’. No me preocupa mucho esto”.

En todas sus encarnaciones anteriores (entre ellas una serie de televisión de 1964, un par de películas de principios de los noventa que eran extremadamente divertidas y un exitoso musical), Los locos Addams se ha centrado en la unidad familiar: un hogar excéntrico de aristócratas macabros. Merlina cambió el enfoque para centrarse solo en la hija mayor de los Addams, pero los showrunners Alfred Gough y Miles Millar se esforzaron por mantener la esencia del material original. “Hay tanto en esas caricaturas de Charles Addams”, dice Gough. “Son divertidas, son subversivas”.

Millar señala el inicio de la segunda temporada, en el que volvemos a encontrarnos con Merlina mientras está atada en el refugio de un asesino en serie, rodeada de muñecos espeluznantes: algo que ella describe como “mis vacaciones perfectas”. Es, dice Millar, exactamente el tipo de imagen incongruente que Addams habría ilustrado en su tira cómica, “un panel total de Charles Addams”. Merlina, agrega, trata de “encontrar una perspectiva sobre la vida moderna, esa subversión de la norma que Addams hizo con la América de los años cincuenta”.

Cuando Burton fue contactado por Gough y Millar (anteriormente conocidos por su trabajo en Smallville y películas como Shanghai Kid y Spider-Man 2), reconoce que se encontraba en medio de una “era ligeramente inactiva”. Películas de estudio como Miss Peregrine y los Niños Peculiares (2016) y Dumbo (2019) le habían deparado algunas de las peores reseñas de su carrera, y el Covid estaba a punto de detener la industria del cine. “No era necesariamente que fuera un gran fan de la Familia Addams o que tuviera un sueño de toda la vida de hacerlo”, dice. “Pero cuando leí ese personaje, simplemente me conecté con él. Me energizó de una manera que no había sentido en mucho tiempo.”

Adaptarse al extraño engranaje de la televisión por streaming no fue siempre fácil para Burton, quien, según admite, “no ve mucha televisión”. Recuerda una reunión temprana con Netflix, en la que la compañía empezó a desglosar la serie en microdatos precisos: “Dijeron, ‘En los primeros 10 minutos ocurre esto, en los siguientes ocho minutos, aquello y así sucesivamente, y mi cerebro simplemente explotó. Pensé, ‘¿En qué planeta estoy?’”

Lo que la serie creó fue una oportunidad para que Burton volviera a conectar con su lado divertido, eso que había sido una fuerza impulsora detrás de las primeras películas como Beetlejuice y Ed Wood, pero estaba en gran medida ausente de su producción reciente. “Siempre digo que con la comedia… algo puede ser tanto gracioso para mí como no gracioso al mismo tiempo”, reflexiona Burton. “Y se mezcla en mi cabeza”. Es una especie de gato de Schrödinger cómico que complementa perfectamente el extraño matrimonio de humor y morbilidad de Merlina. Lo que Burton describe como un vaivén “de drama familiar a comedia de terror, a algún tipo de aventura de Scooby-Doo”.

Burton es probablemente lo que se obtendría si Merlina Addams implantara su espíritu en el cuerpo de un hombre británico de 66 años: la sensatez irónica y melancólica; el vestuario completamente negro. Dirigir a los miembros más jóvenes del elenco de Merlina fue fácil, dice, porque “los jóvenes actúan mayores que yo. En mi edad en reversa estoy alrededor de los 13 años".

En 2022 Ortega provocó titulares cuando reveló, en una entrevista, que había cambiado sus líneas en el set porque “no tenían sentido para mi personaje en absoluto”, afirmando que “tuvo que poner el pie en la puerta”. Se desató una controversia moderada en internet, pero todos los involucrados en el programa parecen haber interpretado el comportamiento de Ortega como el trabajo de una actriz segura y comprometida. Esta temporada ella está incluida en el equipo de producción, y Gough, Millar y Burton no tienen más que elogios para ella. “Ella hace mucho con tan poco”, dice Millar. “A pesar de que el personaje es frío e impasible, puede levantar una ceja y decir un millón de cosas”.

“No podés simplemente pedirle a alguien que sea Merlina Addams”, dice Burton. “Tienen que tenerlo en su ADN. Jenna me recuerda un poco a lo que Winona Ryder tenía cuando la conocí por primera vez en Beetlejuice. Esa cosa de actor de cine mudo, donde no tienen que decir nada. Solo tenés que ver a Jenna mirarte y ya sabés de inmediato que es Merlina”.

La segunda temporada trae algunos actores de peso con los que Ortega puede interactuar, entre ellos Billie Piper, Thandie Newton, Joanna Lumley, Steve Buscemi (dirigido previamente por Burton en El gran pez, de 2003) y Christopher Lloyd, quien fue una fuerza de la naturaleza en la grotesca interpretación del Tío Lucas en las películas de los Addams de los años noventa. Fue el mismo Lloyd quien contactó a los productores de Merlina, pidiendo participar. El papel que encontraron para él fue el Profesor Orloff, una cabeza viviente y desmembrada en un frasco.

Filmar el papel implicó una compleja nueva tecnología, en la que Lloyd estaba rodeado de cámaras, capturado desde todos los ángulos al mismo tiempo. “No trabajé con todo Christopher Lloyd, solo con su cabeza”, bromea Burton. “Me pareció aterrador. Sentí que estaba caminando en una película de ciencia ficción. Es divertido trabajar con estas cosas a cierto nivel, aunque tengo algún tipo de energía negativa hacia la tecnología. ¡Eso no es una broma!”

Mientras que las adiciones de actores como Lloyd y Buscemi seguramente atraerán a los espectadores mayores del programa, lo que es intrigante sobre Merlina es cuánto resuena la serie con los adolescentes. Merlina Addams, dice Miller, podría verse fácilmente como una figura "aspiracional", en un sentido prosaico de la Generación Z. “¡Ella es analógica! No tiene celular, no está atada a las redes sociales. Todos están pensando, ¿no sería genial poder ser como ella? Y hay una falta de miedo: vivimos en una época en la que la gente no puede decir lo que piensa. Y ella dice lo que sea que tenga en mente.”

Pero quizás el atractivo de Merlina, y de ella misma, radica en algo engañosamente universal: la aceptación sin disculpas de la condición de outsider. “Todos se sienten como un outsider”, dice Gough. “Es esa sensación que todos tenemos, que todos somos marginados”. Es esto lo que hizo que Merlina fuera un proyecto tan adecuado para Burton, un cineasta que ha pasado toda su carrera explorando sus propios sentimientos de no encajar; ya sea a través de la creación del Frankenstein con dedos afilados de Johnny Depp en El joven manos de tijera o el incómodo Bruce Wayne de Michael Keaton en Batman.

A pesar de todo su éxito, Burton sigue siendo en el fondo otro outsider. “Pasé años tratando de exorcizar esos demonios”, dice. “Pero en algún momento, me di cuenta de que esos sentimientos nunca realmente te abandonan. Podés tenerlo todo -éxito, una familia, un perro, lo que sea- pero no importa. Lo que sea ese ADN dentro de ti, permanece.”

Merlina ya fue renovada para una tercera temporada (que, según esperan los escritores, debería llegar más rápido, ya sin huelga de guionistas y otros retrasos logísticos que detuvieron la segunda temporada). También hay discusiones en curso sobre una serie derivada, que se rumorea que se centrará en el Tío Lucas de Fred Armisen, aunque Gough y Millar no confirman nada. El alcance de la implicación de Burton en la tercera temporada -al menos en lo que respecta a la dirección- aún no se ha anunciado, y Millar sugirió anteriormente que dependería de los compromisos de programación del cineasta. Pero Burton, por su parte, dice que disfruta del “enfoque espontáneo” de la dirección de televisión: “No tenés tiempo para meditar o pensar demasiado en las cosas”.

Mientras que algunos cineastas de autor son exigentes en cuanto a trabajar en series de streaming, Burton parece completamente sin conflictos. “Soy bastante desorganizado sobre cómo y qué elijo hacer... como se puede notar en mi carrera”, se ríe. “Simplemente digo: ‘Oh, haré eso. Parece interesante’. No pienso demasiado en mi legado... o en mi lápida.”

En esta última frase puede que finalmente se haya encontrado algo en lo que él y Merlina Addams no están de acuerdo.

* La primera mitad de la segunda temporada de Merlina ya está disponible en Netflix. Los últimos cuatro episodios se lanzarán el 3 de septiembre.