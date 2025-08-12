Un ex policía de la provincia de Córdoba fue detenido en medio de una investigación por un presunto abuso sexual infantil. La causa contra el agente retirado quedó bajo secreto de sumario para resguardar la integridad de la víctima mientras avanzan las pesquisas sobre la denuncia. El Ministerio Público Fiscal cordobés detalló que el hombre acusado trabajó en la fuerza de seguridad provincial hasta el año 2008 y que se desempeñaba como cabo de la Policía. Actualmente se encuentra sometido a la investigación que lleva adelante la Fiscalía de Instrucción de Delitos contra la Integridad Sexual sobre un abuso contra un niño ocurrido en una casilla policial en la zona conocida como Costanera Norte el pasado lunes.

El fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual en Córdoba, Juan Ávila Echenique, tomó cartas en el asunto en la mañana del martes y, además de conseguir la detención del principal sospechoso, se realizó un operativo de Cámara Gesell con la víctima del abuso sexual. Los próximos avances de la Justicia cordobesa consistirán en peritajes y la toma de declaraciones testimoniales que permitan aclarar lo sucedido. Luego de enterarse de lo sucedido a través del testimonio del niño agredido sexualmente, el mismo lunes por la tarde los vecinos de la zona estallaron de bronca por el hecho y rompieron la puerta y las ventanas de la garita policial donde ocurrió el caso de abuso, aunque el objetivo principal era agredir al sospechoso que ya no se encontraba en el lugar. Por este motivo la zona aún se encuentra protegida por personal de Gendarmería, que intervino para evitar más accidentes.