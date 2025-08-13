El índice de salarios arrojó, en junio, una suba del 3 por ciento mensual en promedio y se ubicó por encima del costo de vida del mes, según informó este miércoles el Indec. Sin embargo, la mayoría de las paritarias están clavadas en el 1 por ciento mensual por indicación del Gobierno nacional, que utiliza el ancla salarial como disciplinador en las negociaciones y como freno a la inflación. Las consecuencias: el parate del consumo masivo.

La estimación del organismo muestra que el crecimiento mensual estuvo marcado por los aumentos en el sector privado no registrado (+8,9 por ciento), el privado registrado (1,7 por ciento) y el sector público fue el que obtuvo el menor porcentaje (1,3 por ciento). El resultado llamativo para los trabajadores informales está impactado, para un reporte del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), por los cambios en componentes técnicos y metodológicos relacionados con la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) "que permitió captar mejor la realidad de ese segmento".

El enfriamiento de la economía evidencia la destrucción del poder adquisitivo de salarios y jubilaciones.

Con lo que respecta a los salarios provinciales y nacionales de la administración pública, el Indec publicó que crecieron intermensual 1,5 por ciento y 1,1 por ciento respectivamente.

El informe de la UCA, por su parte, reveló que entre diciembre de 2016 y abril de este año, los ingresos de los asalariados registrados sufrieron una caída real del 19,7 por ciento; los sueldos de los empleados públicos perdieron el 33,2 por ciento y los no registrados el 24 por ciento.