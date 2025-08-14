El convencional constituyente de La Libertad Avanza, Juan Pedro Aleart, defendió una libertad de expresión “sin censura previa” y sostuvo que “nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones”. Pero luego afirmó que este derecho “no podrá ser limitado ni restringido, directa ni indirectamente, por la invocación de categorías indeterminadas o abiertas como ‘noticias falsas’, ‘desinformación’, ‘discursos de odio’, ‘contenido peligroso’ o cualquier otro término equivalente que permita al Estado, particulares o intermediarios tecnológicos ejercer control ideológico, moral o político sobre el pensamiento y la palabra”, dijo en el debate de la nueva Constitución Provincial.
