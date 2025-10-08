Los investigadores del Conicet que participan desde hace una semana en una misión paleotológica para encontrar fósiles de dinosaurios en la Patagonia revelaron este martes, en el canal de streaming de YouTube que sigue su trabajo, que hallaron un nido de huevos de un probable dinosaurio carnívoro en un yacimiento de Río Negro.

Con un halo de misterio y picardía, ya que pocos miembros del gran equipo de científicos que lleva adelante la misión sabía del hallazgo, el líder de la Expedición Cretácica I — 2025, Federico Agnolín, alzó ante la cámara un ejemplar de los huevos encontrados en un nido, preservado en muy buenas condiciones. Visiblemente emocionado, explicó que al no haber indicios de que hubiera eclosionado, es posible que en su interior se encuentren fetos de dinosaurio fosilizados.

Federico Agnolín, líder de la Expedición Cretácica I del Conicet, mostró el huevo de dinosaurio carnívoro fosilizado hallado durante la misión. (Imagen: Captura de pantalla)





"No es un huevo de ñandú. Nos encontramos con un nido. Nunca vimos algo así, un huevo tan bien preservado. Esto es de un dinosaurio carnívoro. Ya a lo último veníamos caminando con el mate y vimos un nidito, y nos miramos y dijimos che... ¿ésto no será...?", relató.

"Es el huevo más espectacular que hemos encontrado en todas nuestras campañas. Y hay muchos más", afirmó el científico de Laboratorio de Anatomía Comparada y Evolución de los Vertebrados (LACEV) del Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia" (MACN).

Agnolín puntualizó que el huevo que enseñaban a los internautas conectados al canal de streaming y al resto del equipo "tiene la típica ornamentación de los dinosaurios" y que estaba completamente fosilizado, como para garantizar que no era un huevo de otra especie de animal.





Sobre los demás huevos, indicó que muchos "están rotos o con las cáscaras saliendo de la tierra". En tanto, contento y emocionado con un ejemplar en la mano, le preguntó a sus compañeros: "El huevo está entero, entonces, la pregunta es... ¿Tendremos adentro al pichón?".

Según aportó el resto del equipo, la relevancia de este hallazgo es que "prácticamente no se conocen" huevos de dinosaurios carnívoros, y "mucho menos nidos y en Sudamérica". Además, encontrar huevos es como un tesoro para la investigación científica porque se diferencia completamente de los huesos fósiles. "Nos dan datos que no nos dan los huesos. Por ejemplo, un nido nos puede hablar de los hábitos de los animales. Es una huella biológica", aportó.





La campaña paleontológica en Río Negro: de qué se trata y cómo verla por streaming

La campaña “Expedición Cretácica I – 2025”, que cuenta con el respaldo del CONICET, National Geographic Society, la Fundación de Historia Natural “Félix de Azara” y la ayuda de la Secretaría de Cultura de la provincia de Río Negro, comenzó el 28 de septiembre pasado y culminará el 15 de octubre.

La misión involucra a catorce investigadores liderados por Agnolín, que realizarán prospecciones cerca de la localidad rionegrina de General Roca, en un yacimiento que aportó el material más valioso conocido para fines de la Era de Los Dinosaurios en Patagonia.

En esta ocasión puntual, los científicos pretenden continuar el trabajo interrumpido durante el último día de la campaña anterior en 2024, cuando descubrieron la garra de un dinosaurio conocido como Bonapartenykus ultimus. En tanto, en esta oportunidad, fueron al mismo sitio del primer encuentro con la misión de excavar y encontrar los restos faltantes, para completar el rompecabezas de este dinosaurio argentino inédito.

Científicos del CONICET realizarán prospecciones cerca de General Roca (Río Negro), en el yacimiento que dio el material más valioso conocido para fines de la Era de Los Dinosaurios en Patagonia (Imagen: LACEV)





“Vamos a regresar a un yacimiento clave, donde años atrás se identificaron al menos diez especies nuevas de animales aún no nombradas, incluyendo anfibios, reptiles, mamíferos y un dinosaurio carnívoro”, aseguró Agnolín

Asimismo, parte de la expedición se puede seguir en vivo por el canal de streaming de YouTube @paleocueva_lacev y en Instagram en @paleocueva.lacev entre el 6 y el 10 de octubre, en dos bandas horarias: de 11 a 12:30 y de 17 a 18.30, permitiendo al público seguir el trabajo científico en tiempo real.