En medio del debate judicial sobre la validez y el diseño final de la Boleta Única de Papel (BUP) en la provincia de Buenos Aires, dos informes oficiales entregados a la Junta Electoral del distrito precisaron el impacto económico y operativo que implicaría una eventual reimpresión total.

Según los documentos remitidos por el ministro del Interior, Lisandro Catalán, y el Correo Argentino, el proceso demandaría un gasto superior a 12.169 millones de pesos y una operatoria continua de cinco días por cada lote de impresión