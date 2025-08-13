Newell’s se clasificó a los cuartos de final de la Copa Argentina, tras vencer 3-2 a Atlético Tucumán, en un intenso partido disputado en el estadio Padre Martearena de Salta.

El equipo rosarino tuvo que trabajar para llevarse esta victoria en el norte argentino, ya que empezaron ganando a los 12 minutos de juego con gol de Luciano Lollo -de cabeza-, tras un tiro de esquina del paraguayo Carlos González.

El empate de Miguel Brizuela para Atlético Tucumán a los 32 minutos de juego fue un baldazo de agua fría y, cuatro minutos después, Atlético volvió a golpear con el tanto de Mateo Coronel. Sin embargo, el equipo rosarino se repuso y a los 39 minutos lo empató con el tanto de Gonzalo Maroni.

En el segundo tiempo, a los 16 minutos, Newell’s recuperó la ventaja con el gol del paraguayo González, que terminó resultando definitivo para el partido.

Newell's clasificó a cuartos de final, donde se enfrentará a Belgrano de Córdoba, que viene de eliminar a Independiente.

Por su parte, Atlético Tucumán sigue sin poder volver a igualar la performance que tuvo en la edición de 2017 donde alcanzó la final, instancia en la que cayó ante River en Mendoza.



