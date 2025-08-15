Tras las afirmaciones vertidas en cadena nacional por el presidente de la Nación, no pocos se preguntan cómo es posible que hayamos llegado hasta aquí. Esto es: haber un primer mandatario cuyo discurso transcurre entre fundamentalismos, falacias, absurdos, mentiras y amenazas al estado de derecho. Basta mencionar la iniciativa de proponer una ley para castigar a los legisladores que piensen y actúen en disidencia con el Poder Ejecutivo como para calibrar el grado de perplejidad que causa escuchar semejante atropello a la división de poderes con absoluta impunidad. Nuestra hipótesis es que tal desconcierto no es fruto de la casualidad, sino el norte que marca el derrotero libertario: una forma de gobierno.

Según el diccionario, perplejidad significa: “Irresolución, confusión, duda de lo que se debe hacer en algo”. Desde el punto de vista psicoanalítico, el término adquiere un peso tan trágico como específico. Se trata del estado previo al desencadenamiento psicótico, allí donde la personalidad de un sujeto se derrumba de manera definitiva, merced al detenimiento del trabajo psíquico necesario para salir de paradojas irresolubles con los recursos anímicos disponibles. De esta forma, si del campo social hablamos, tal malestar puede desembocar en una guerra civil, una secesión, masacres varias, saqueos generalizados, etc. Todos episodios relacionados con un deterioro grave de la autoridad. Allí donde un sujeto, sea una nación o una persona, pierden las referencias en torno a las cuales orientarse en el mundo. Desde ya, la tragedia del 2001, por ejemplo, cumple con todos estos requisitos. Un presidente inepto para la función, demandas sociales ignoradas, desorientación respecto al rumbo a seguir, y por sobre todo los demás ingredientes: la carencia de un discurso capaz de tramitar el conflicto que, para bien o mal, agita los cuerpos y hace a la vida de una nación.

Por sumir al sujeto en la inacción, la desesperanza y el desprecio por sí mismo, la perplejidad puede resultar en una muy eficaz --si bien peligrosa-- arma de gobierno. Allí donde el Amo sume en la confusión al pueblo, se gestan las condiciones para las infames manipulaciones y los actos de rapiña con que satisfacer la insaciable sed del explotador. Algo de esto está sucediendo en el actual escenario político argentino. Un presidente cuyo discurso, acciones, medidas y decisiones generan un descomunal e inédito desconcierto, una mezcla de estupor paralizante --y hasta atractivo para algunos-- cuyo desenlace no es otro que una oscura tendencia al sacrificio a expensas de una perplejidad generalizada. ¡No hay plata! ¡Motosierra para la casta !¡Destruyamos el Estado! Frases categóricas, terminantes, concluyentes, que en algún lugar de cierta subjetividad se traduce en esa fatídica ilusión según la cual: ¡Por fin alguien hace algo! Se trata de un resorte infantil tan añorante del poder del Padre como nefasto para la suerte de cualquier grupo o comunidad. Lo paradójico que tal ejercicio del poder menoscaba y envilece el valor simbólico de la Autoridad, con el solo resultado de la degradación de las leyes que pautan la convivencia en una democracia. Esto se llama anomia: campo fértil para los abusos del tirano en un escenario de desintegración social, una de cuyas consecuencias es el desinterés en la política y el ausentismo en las elecciones.

Poco importa si Javier Milei está loco o no. Lo que vale tener en cuenta son las consecuencias de un estilo de gobierno que enloquece a las personas. En todo caso, asistimos a una brutal transgresión a la ley de Salud Mental cuyo artículo inicial marca que la Salud Mental es un derecho para todas las personas. En un reciente cónclave celebrado en el Congreso Nacional, profesionales de distintas disciplinas describieron el desesperante retroceso en Salud Mental que atraviesa nuestro país a causa del retiro del Estado; la ausencia de recursos y el retiro de fondos coparticipables. Aumento de las consultas; de las internaciones; las autolesiones y las ideaciones suicidas son algunos de los signos que se desprenden del brutal deterioro en el nivel de vida de las grandes mayorías, hoy acicateadas por las deudas generadas en la necesidad de cubrir las condiciones mínimas de supervivencia. Claro, ante este escenario toda la pregunta es: ¿cómo es posible que este gobierno cuente con chances de atravesar con cierto éxito las vecinas elecciones de medio término? Es aquí donde perplejidad y anomia permiten la emergencia de una oscura realidad humana: el sacrificio.

Tras formular un comentario sobre “las formas más monstruosas y pretendidamente superadas del (...) del drama del nazismo”, Jacques Lacan precisaba: “La ignorancia, la indiferencia, la desviación de la mirada puede explicar bajo qué velo sigue todavía oculto este misterio. Pero para cualquiera que sea capaz de dirigir, hacia ese fenómeno, una valerosa mirada --y, una vez más, poco hay de seguro para no sucumbir a la fascinación del sacrificio en sí mismo-- el sacrificio significa que, en el objeto de nuestros deseos, intentamos encontrar el testimonio de la presencia del deseo de ese Otro que aquí llamo el Dios oscuro”[1]. Por eso, no es casualidad la perversidad de usar la palabra genocidio para referirse al déficit fiscal en el discurso que aquí nos convoca. La banalización de las palabras que nos rescatan de la repetición del horror forma parte de la maniobra que nos hace presa del mandamás de turno. Se habla del Límite. Esto es: ¿hasta dónde la sociedad argentina soportará el desquiciante aluvión de medidas empobrecedoras, ofensivas y agraviantes de la administración libertaria? ¿Cuál es el resorte por el cual un sujeto se rebela ante la estafa del tirano? ¿Cuándo se sale de la anomia y de la perplejidad?

La experiencia clínica indica que no hay garantías sobre tal límite. Y no solo la experiencia clínica: la historia humana así lo confirma. A nuestra disposición solo está el deseo que, por estructura, no asegura nada. Pero precisamente por eso, por descansar en nuestra sola decisión, la Vida se transforma en un territorio de dignidad. Como esos científicos que nos hicieron conocer las maravillas de nuestro suelo marino y que han motivado el entusiasmo de miles de niños y niñas por estudiar, en lugar de corromperse apostando a la timba financiera. “Tropa soñadora ¿qué te impulsa a vivir el momento que sigue?” se preguntaba Nietzsche en su inmortal Zaratustra. Bien, que nuestra respuesta sea algo mejor que el ausentismo o la indiferencia generados en la oscura fascinación por sufrir.

Sergio Zabalza es psicoanalista. Doctor en Psicología por la Universidad de Buenos Aires.

[1] Jacques Lacan (1964): El Seminario: Libro 11: ”Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis”, Buenos Aires, Paidós,1998, clase del 24 de junio de 1974.