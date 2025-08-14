La intendenta de Moreno, Mariel Fernández, publicó un contundente spot en las redes sociales que recalienta la campaña electoral en la previa al cierre de listas de cara a las elecciones legislativas este domingo. El video llama a ponerle un freno al ajuste implementado por el presidente Javier Milei.

En el video se mezclan imágenes de Milei gritando "afuera" mientras menciona ítems como "aumento de sueldos", "jubilaciones dignas", "heladera llena", "remedios oncológicos" y "llegar a fin de mes", mechado con fotos y clips de protestas y reclamos jubilados, médicos y docentes, entre otros sectores afectados por los recortes y el plan motosierra.

"Si querés parar a Milei, vamos con Fuerza Patria", señala el video que compartió la intendenta de Moreno en sus redes sociales.

¿Posible candidata?

Fernández suena desde hace semanas como posible candidata a diputada de Fuerza Patria en las elecciones legislativas de octubre, e incluso hubo versiones que la señalaban como posible cabeza de lista, debido a su cercanía y buen vínculo con las diversas tribus peronistas.

La expectativa por el cierre de listas se mantiene en todas las fuerzas políticas. Este domingo 17 vence el plazo para registrar a los candidatos a las elecciones generales, que se llevarán adelante el próximo 26 de octubre. El peronismo busca que el armado de las listas sea menos conflictivo que lo ocurrido en el cierre de la provincia de Buenos Aires.

En este escenario, Fuerza Patria pone en juego 15 bancas en la Cámara de Diputados y pretende hacer una elección lo suficientemente buena como para mantener esa cantidad.

La intendenta de Moreno tiene buen vínculo con la expresidenta Cristina Kirchner, quien incluso la invitó en su viaje por México en 2024. Además, es vicepresidenta del Partido Justicialista.